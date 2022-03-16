Поддерживающая Путина Егорова заявила, что не делала антивоенных заявлений в своем Telegram-канале

Ранее в Telegram-канале поддерживающей политику президента страны-агрессора РФ Владимира Путина Егоровой был размещен антивоенный пост. "Я не привыкла извиняться, но сегодня хочу это сделать! Простите за то, что я поддержала агрессию! Простите за то, что была слепой и глухой! Простите за то, что была пособницей убийств, хаоса и паники! Я стою на коленях перед всем украинским народом", – было написано в публикации.
Антивоенное заявление Егоровой было размещено спустя сутки после того, как украинское консульство в Анталье (Турция) отказалось продлевать троим несовершеннолетним детям Егоровой загранпаспорта. Егорова в своем видеообращении в YouTube назвала это политическим преследованием. Спустя несколько часов после публикации ролика он был заблокирован администрацией YouTube за нарушение правил относительно "агрессивных действий и травли".
Страница Егоровой в Facebook, на которой она публиковала посты в поддержку Путина, в настоящее время также заблокирована.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Егорова вместе с детьми проживает в Турции с лета 2021 года. 26 января 2022 года Егорова публично призналась, что поддерживает Путина. После этого ее старшая дочь, украинская ведущая Анастасия Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что "пока все не уляжется", ребенка лучше не водить.
Украинская писательница Ольга Навроцкая обматерила Егорову в ответ на ее слова о поддержке Путина, а актриса Римма Зюбина заявила, что СБУ должна отреагировать на заявление ведущей. Поддержку Егоровой высказала украинский режиссер Оксана Байрак, назвав ее здравомыслящим человеком.
22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".