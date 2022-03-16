Поддерживающая Путина Егорова заявила, что не делала антивоенных заявлений в своем Telegram-канале

Ранее в Telegram-канале поддерживающей политику президента страны-агрессора РФ Владимира Путина Егоровой был размещен антивоенный пост. "Я не привыкла извиняться, но сегодня хочу это сделать! Простите за то, что я поддержала агрессию! Простите за то, что была слепой и глухой! Простите за то, что была пособницей убийств, хаоса и паники! Я стою на коленях перед всем украинским народом", – было написано в публикации.

Антивоенное заявление Егоровой было размещено спустя сутки после того, как украинское консульство в Анталье (Турция) отказалось продлевать троим несовершеннолетним детям Егоровой загранпаспорта. Егорова в своем видеообращении в YouTube назвала это политическим преследованием. Спустя несколько часов после публикации ролика он был заблокирован администрацией YouTube за нарушение правил относительно "агрессивных действий и травли".

Страница Егоровой в Facebook, на которой она публиковала посты в поддержку Путина, в настоящее время также заблокирована.

Скриншот: snezga_egorova / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)