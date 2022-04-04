Италия поддержит санкции ЕС против российского газа – глава МИД

Он заявил, что Италия не будет налагать вето на российские газовые санкции.
Ди Майо также сказал ANSA, что фото зверств в Буче шокировали его. Дипломат подчеркнул, что виновные должны понести ответственность.
Министр заявил, что Италия "подтверждает свое решительное осуждение неприемлемой и неоправданной российской агрессии против Украины".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила 4 апреля, что ЕС 6 апреля готовится обсудить дополнительные санкции против Москвы после того, как появились сообщения о зверствах российской армии в городах Киевской области.
В частности, предлагается обсудить дополнительные ограничения и эмбарго на ввоз из России энергоносителей, таких как уголь, нефть и газ, запрет на использование российскими судами портов ЕС.