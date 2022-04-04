Италия поддержит санкции ЕС против российского газа – глава МИД

Ди Майо заявил, что Италия "подтверждает свое решительное осуждение неприемлемой и неоправданной российской агрессии против Украины" Фото: EPA

Он заявил, что Италия не будет налагать вето на российские газовые санкции.

Ди Майо также сказал ANSA, что фото зверств в Буче шокировали его. Дипломат подчеркнул, что виновные должны понести ответственность.

Министр заявил, что Италия "подтверждает свое решительное осуждение неприемлемой и неоправданной российской агрессии против Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)