Глава Госспецсвязи: ​Российские хакеры проводят нападения, как могут. И оказалось, не такая уж у них большая сила в киберпространстве

"Проблема хакерских атак никуда не делась, напротив – увеличилась в размерах. Например, год назад в этот же период мы зарегистрировали чуть более 70 атак на государственные информационные ресурсы и критическую информационную инфраструктуру в сутки, а сегодня – 198. То есть количество атак выросло более чем в два раза", – рассказал Щиголь.

По его словам, эффективность российских атак заметно снизилась.

"Во-первых, они сейчас заняты настройкой своей инфраструктуры после санкций и ограничений и несколько меньше внимания уделяют качеству атак на Украину. У них просто нет времени на то, чтобы тщательно их готовить. Поэтому российские хакеры проводят нападения, как могут. И оказалось, не такая уж у них большая сила в киберпространстве, как раньше это подавалось", – подчеркнул Щиголь.

По его словам, сотрудники Госспецсвязи начали готовиться к войне, как только получили информацию о вероятности вторжения.

"Мы проводили тренировки и не скрывали этого – показывали на нашем официальном сайте. Мы увидели свои недостатки и успели их быстро устранить. Поэтому система управления и связи функционирует в государстве эффективно. В сфере кибербезопасности невозможно сделать так, чтобы атак не было, но можно построить систему киберзащиты, которая защищает данные и может быстро восстанавливаться. Мы работали над этим последние полтора года, и, мне кажется, нам удается строить эффективные системы защиты", – заявил Щиголь.

Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны. Полный текст интервью



