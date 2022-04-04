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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Глава Госспецсвязи: ​Российские хакеры проводят нападения, как могут. И оказалось, не такая уж у них большая сила в киберпространстве

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Щиголь: Система управления и связи функционирует в государстве эффективно
Щиголь: Система управления и связи функционирует в государстве эффективно
Фото: cip.gov.ua

Количество хакерских атак на госорганы и объекты инфраструктуры Украины за год выросло вдвое, сообщил в интервью изданию "ГОРДОН" глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины подполковник Юрий Щиголь.

"Проблема хакерских атак никуда не делась, напротив – увеличилась в размерах. Например, год назад в этот же период мы зарегистрировали чуть более 70 атак на государственные информационные ресурсы и критическую информационную инфраструктуру в сутки, а сегодня – 198. То есть количество атак выросло более чем в два раза", – рассказал Щиголь.

По его словам, эффективность российских атак заметно снизилась.

"Во-первых, они сейчас заняты настройкой своей инфраструктуры после санкций и ограничений и несколько меньше внимания уделяют качеству атак на Украину. У них просто нет времени на то, чтобы тщательно их готовить. Поэтому российские хакеры проводят нападения, как могут. И оказалось, не такая уж у них большая сила в киберпространстве, как раньше это подавалось", – подчеркнул Щиголь.

По его словам, сотрудники Госспецсвязи начали готовиться к войне, как только получили информацию о вероятности вторжения.

"Мы проводили тренировки и не скрывали этого – показывали на нашем официальном сайте. Мы увидели свои недостатки и успели их быстро устранить. Поэтому система управления и связи функционирует в государстве эффективно. В сфере кибербезопасности невозможно сделать так, чтобы атак не было, но можно построить систему киберзащиты, которая защищает данные и может быстро восстанавливаться. Мы работали над этим последние полтора года, и, мне кажется, нам удается строить эффективные системы защиты", – заявил Щиголь.

Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны. Полный текст интервью

Контекст:

С момента начала полномасштабного вторжения РФ и до 2 апреля Служба безопасности Украины обнаружила и нейтрализовала более 120 кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины. Об этом сообщили в ведомстве. 

По данным спецслужбы, кибердиверсии выполняли российские хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon и Vermin. Их задачей было уничтожение всей цифровой защиты Украины.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, хакеры, санкции, нападение, кибервойна, Госспецсвязи, интервью, кибератака, инфраструктура, кибербезопасность, Юрий Щиголь
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