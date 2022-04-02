Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны

Готовиться к войне мы начали сразу, как впервые получили информацию о вероятности возможного вторжения

– Как изменилась деятельность Госспецсвязи, какие новые задачи появились с началом горячей фазы войны?

– Госспецсвязи на сегодня занимается двумя важными сферами. Первая – это обеспечение связью: как специальной, так и гражданской. Кроме того, функционирует Национальный центр управления сетями, который координирует работу всех операторов связи. Они выполняют указания центра по распределению ресурса, предоставлению ресурса специальным пользователям и ограничению гражданских пользователей в случае нанесения повреждений линиям или гражданской инфраструктуре связи.

Вторая важная сфера – киберзащита и кибербезопасность. Проблема хакерских атак никуда не делась, напротив – увеличилась в размерах. Например, год назад в этот же период мы зарегистрировали чуть более 70 атак на государственные информационные ресурсы и критическую информационную инфраструктуру в сутки, а сегодня – 198. То есть количество атак выросло более чем в два раза.

Однако мы можем говорить о снижении эффективности российских атак. Во-первых, они сейчас заняты настройкой своей инфраструктуры после санкций и ограничений и несколько меньше внимания уделяют качеству атак на Украину. У них просто нет времени на то, чтобы тщательно их готовить. Поэтому российские хакеры проводят нападения, как могут. И оказалось, не такая уж у них большая сила в киберпространстве, как раньше это подавалось.

Связью мы занимаемся с 24 февраля 24 часа в сутки семь дней в неделю. Фактически наш орган предоставляет связь гражданским и военным, наши работники порой рискуют жизнью. Сегодня мы имеем семь потерь среди служащих и более 10 раненых. Но мы военные, мы выбрали эту профессию и защищаем страну в своей сфере.

– Как оцениваете степень готовности структуры и персонала к работе в условиях войны?

– Готовиться к войне мы начали сразу, как впервые получили информацию о вероятности возможного вторжения. Мы проводили тренировки, не скрывали этого – показывали на нашем официальном сайте. Это было классно, эффективно, мы увидели свои недостатки и успели их быстро устранить. Поэтому система управления и связи функционирует в государстве эффективно.

В сфере кибербезопасности невозможно сделать так, чтобы атак не было, но можно построить систему киберзащиты, которая защищает данные и может быстро восстанавливаться. Мы работали над этим последние полтора года, и, мне кажется, нам удается строить эффективные системы защиты. Да, война внесла определенные коррективы, мы увидели проблемы, которые еще остались и в законодательстве, и в организации работы. Мы их обязательно исправим.

– Как на вашу структуру повлияла миграция населения?

– Около 10 млн украинцев оставили свои дома. Даже под Киевом разрушены целые города. Враг не просто занимал территорию, он разрушал все: инфраструктуру, жилье, грабил, убивал, пытал людей. Эти неадекваты действуют вопреки всем правилам войны.

Мы военные и дислоцируемся там, где должны быть. Привязки к месту проживания у наших сотрудников в военное время нет. Мы с первого дня перевели все органы управления и структуру на военные рельсы. Мы помогали семьям наших сотрудников, другим гражданским покинуть территории, где идут бои, которые оказались оккупированы. Во многих регионах наши сотрудники помогают проводить эвакуацию гражданского населения.

Ветераны Госспецсвязи объединились и открыли гуманитарный хаб. Взяли на себя обязанность поддерживать не только наших сотрудников, которые разбросаны по разным регионам, но и мирное население Харьковской, Сумской, Черниговской областей, других регионов, где требуется гуманитарная помощь. Ветераны-связисты объединились и помогают всей стране.

Никто не знает, что сделать, чтобы не работала связь в Украине

– В старые времена была связь только проводная, сейчас много больше видов связи. Это дает нам преимущества перед врагом или, наоборот, делает более уязвимыми?

– Чем больше видов связи, тем надежнее. Сегодня используется спутниковая, мобильная связь, рации, другие системы обмена информацией, в том числе оптоволоконная сеть. Все они страхуют друг друга. Там, где нарушена мобильная связь, работает оптоволоконная и радиорелейные станции. Все подстраховывается спутниковой связью. И чем больше альтернатив, тем лучше, тем более надежной будет связь. Особенно в военное время.

– Есть регионы, города, которые в результате обстрелов сильно пострадали. И что у них со связью?

– Сегодня в более чем 20 населенных пунктов вообще отсутствует мобильная связь. Ключевая проблема, с которой сталкиваются операторы, – невозможность восстановить электропитание базовых станций.

Следующая проблема – повреждение и уничтожение оптоволоконных линий. Здесь несколько меньше затруднений, потому что в Украине большое количество таких сетей. Дело в том, что коммуникации в нашей стране развивались с минимальным вмешательством государства – это самая прогрессивная сфера. И во многих случаях государство даже не знает, где проложены линии.

Каждый оператор строил сети для своих абонентов так, как считал нужным. В условиях войны это классно! Никто не знает, что сделать, чтобы не работала связь в Украине. Сегодня если что-то перебито в одном месте, всегда есть альтернатива. Может упасть скорость и качество, но связь сохраняется. Там, где у нас есть возможность, мы сразу восстанавливаем связь.

– А на оккупированных территориях?

– К сожалению, враг захватил города и отключил центры управления связью. Такая ситуация, например, в Мелитополе, Бердянске. Но на других территориях, где они хаотично ведут боевые действия, им не удается оставить людей без связи. Они слабо понимают, как построена связь в Украине. Они сравнивают со своей страной, где все централизованно и под полным контролем государства. Украина – демократическая страна, что и раздражает их.

– Не так давно Украина перешла на формат цифрового телевидения. Как мы знаем, в оккупированных городах отключают украинский сигнал и люди часто остаются без информации, из-за чего врагу проще манипулировать ими, россияне стараются убедить, что Украина всех кинула. Что делается для восстановления телесигнала?

– Донесение сигнала и правдивой информации также является задачей, которую постоянно решает Госспецсвязи. С первого дня агрессия РФ была направлена именно на телебашни. 46 городов сегодня не имеют доступа к украинскому телесигналу Т2, который предоставляет национальный Концерн радиосвязи и телевидения. Повреждено более 20 объектов. На уровне государства было принято решение о раскодировании спутникового сигнала, и сегодня на всей территории Украины и смежных стран (в том числе некоторых российских регионов) можно через спутник принимать украинский сигнал.

Кроме того, украинское телевидение и радио доступно бесплатно в интернете, его можно смотреть на YouTube, на OTT-платформах, в "Дії". На востоке и юге страны украинское вещание можно слушать на старых радиоприемниках, которые принимают сигнал на средних волнах (1278, 1404, 657 и 873 кГц). Так что с донесением сигнала проблем нет. Другое дело, что повреждена инфраструктура городов, и люди могут не иметь доступа к информации вовсе не из-за отсутствия сигнала, а из-за отсутствия возможности его принимать.

Пока идут боевые действия, восстановить объекты инфраструктуры и возобновить телевещание невозможно. Во-первых, агрессор не пропускает ремонтные бригады, а во-вторых, он заинтересован не давать людям доступ к сигналу. Тогда населением проще манипулировать. Но мы все свои города освободим и восстановим после победы.

Невозможно добиться того, чтобы нас не атаковали. Но мы можем сохранить данные, информацию и быстро восстановить работу, не допустив утраты персональных данных

– Кибервойна в условиях войны отличается от того, что было раньше?

– Так, как было раньше, уже нет и, наверное, никогда не будет. Изменились и вызовы. Количество кибератак постоянно увеличивается. Но наши сотрудники в IT-секторе защищают страну. Удалось объединить все органы в нашей стране, которые занимаются обеспечением кибербезопасности, а также экспертное сообщество.

Первая масштабная кибератака состоялась 14 января 2022 года. И с того момента большинство частных компаний и экспертов этой сферы объединились и помогают нам обеспечивать киберзащиту государства и критической информационной инфраструктуры. К началу войны уже был определенный пул. После начала вторжения таких людей стало еще больше. К защите нашего государства подключились многие мировые эксперты и крупные компании.

– То есть нам помогают?

– Многие помогают. В том числе те мировые компании, которые покинули РФ, чем ослабили ее возможности в киберсфере. Они помогают нам, предоставляют возможность пользоваться современными средствами, облачными услугами для хранения государственных данных. Принято несколько нормативных актов, которые позволили хранить государственную информацию, которая не является гостайной, за границей. Изменилось время, поэтому изменились подходы. Мы нацелены на безопасность информации и предупреждение доступа наших врагов к ней.

– Наши данные, министерства и ведомства, банки достаточно защищены?

– Они даже более защищены, чем в довоенное время. Мы создали несколько контуров безопасности. Мы проводили несколько совещаний с собственниками и руководителями крупнейших дата-центров, которые хранят информацию, совместно наработали решения, позволяющие пресекать захват информации. По моей оценке, персональные данные граждан и базы данных надежно защищены.

Невозможно добиться того, чтобы нас не атаковали. Но мы можем сохранить данные, информацию и быстро восстановить работу, не допустив утраты персональных данных. Над этим мы постоянно работаем, строим эшелонированную защиту настолько, насколько это возможно в современном мире, особенно учитывая помощь иностранных компаний, которые не сотрудничают с Россией, а помогают защищать Украину.

– На киберфронте есть "наступательные вооружения"?

– Госспецсвязи отвечает исключительно за защиту данных, информации и киберзащиту органов госвласти. Однако, все, что делают в IT-сфере эксперты (наши и иностранные), все, что ослабляет нашего врага, – это хорошо и правильно. Это я говорю не как военный, а как рядовой гражданин.

Большинство атак сейчас направлены именно на персональные устройства, компьютеры обычных пользователей

– С началом горячей фазы войны что изменилось для пользователей информации и сети интернет – граждан Украины? Как себя вести, чтобы не помогать врагу и не стать его жертвой?

– Кибергигиена стала еще более актуальной темой, чем до войны. Раньше хакеры воровали персональные данные обычных украинцев прежде всего для кражи денег. Теперь большинство кибератак направлены на разрушение систем и причинение вреда нашему государству. Это в том числе может происходить через любого гражданина. Например, через компрометацию его личного телефона, когда он получит информацию. Скажем, когда человек получил сообщение о том, что Украина сдает свои позиции, и переслал его другим пользователям. Это одна из целей врага – дезинформация.

Большинство атак сейчас направлены именно на персональные устройства, компьютеры обычных пользователей. Рассылаются письма с контентом, который может заинтересовать человека, например о потерях, и в нем – вредоносные файлы. Поэтому ни в коем случае не открывайте ссылки и файлы, присланные в письмах с неизвестных вам адресов. Фишинговые письма сейчас – огромная проблема.

Пользуйтесь информацией исключительно из официальных источников, проверяйте данные, прежде чем что-то эмоционально пересылать кому-то – враг на это и рассчитывает.

Не ведитесь на обещание легких денег. Уже несколько раз пытались создавать фальшивое приложение "Дія", чтобы выманивать деньги. Мошенники и во время войны не упускают возможности наживы. Особенно учитывая сложное морально-психологическое состояние людей, когда каждый ищет помощь, каждый хочет помочь. Делайте все внимательно, спокойно и с умом, обязательно перепроверяйте информацию.

Если вы получаете подозрительные письма или сообщения, присылайте их команде "СЕРТ Украина". Они помогут и посоветуют, что с этим делать. Чаще меняйте пароли к почте и особенно к социальным сетям, потому что злоумышленники стараются подобрать пароли и скомпрометировать ваши аккаунты. Это один из инструментов информационной войны, даже можно сказать основной.

Еще раз: не пересылайте и не распространяйте непроверенную информацию – это рекомендация, которой каждый сегодня должен придерживаться. А также сохраняйте оптимизм. Все военные, все органы госвласти работают. Украина не сдастся. Победа будет за нами. Вооруженные силы делают все возможное, чтобы освободить наши территории. И мы все отвоюем – и Крым, и территории Донецкой и Луганской областей.