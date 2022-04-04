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Грузия разрешает контрабанду подсанкционных товаров в Россию через свою территорию – ГУР Минобороны

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По данным ГУР, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства страны не препятствовать деятельности контрабандистов
По данным ГУР, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства страны не препятствовать деятельности контрабандистов
Фото: depositphotos.com

Россияне в обход санкций налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии. Об этом 4 апреля сообщило в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности поставки обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства страны не препятствовать деятельности контрабандистов.

Кроме того, в Грузии рассматривается возможность возобновления авиасообщения с Россией, отмечает украинская разведка.

Также ГУР стало известно о еще одном канале поставки в РФ товаров военного назначения – через Восточную Азию. Этим каналом в государство-агрессор поставляются запчасти для техники, электроника и оптические приборы, отмечает ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/284819830496111

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала войны РФ против Украины. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину.

6 марта стало известно, что Россельхознадзор инициирует отмену санкций с 15 производителей молочной продукции Грузии. Накануне правительство Грузии вело переговоры с Россией о снятии санкций, хотя заверяло Украину, что не собирается развивать торговые связи с РФ.

Категорически неприемлемой назвало Министерство иностранных дел Украины активизацию торговых отношений Грузии с Россией в обращении 6 марта.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла 31 марта, что Грузия присоединилась к ограничительным мерам против России из-за войны в Украине. Она также добавила, что Грузия принимает участие во всех международных резолюциях в поддержку Украины. Зурабишвили подчеркнула, что грузины солидарны с Украиной, поскольку хорошо знают, что такое российская агрессия.

Теги: Россия, Украина, Грузия, санкции, оккупация, разведка, контрабанда, вторжение, Минобороны, спецслужбы, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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