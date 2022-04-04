Грузия разрешает контрабанду подсанкционных товаров в Россию через свою территорию – ГУР Минобороны

"Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности поставки обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии", – говорится в сообщении.
По данным ГУР, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства страны не препятствовать деятельности контрабандистов.
Кроме того, в Грузии рассматривается возможность возобновления авиасообщения с Россией, отмечает украинская разведка.
Также ГУР стало известно о еще одном канале поставки в РФ товаров военного назначения – через Восточную Азию. Этим каналом в государство-агрессор поставляются запчасти для техники, электроника и оптические приборы, отмечает ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала войны РФ против Украины. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.
1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину.
6 марта стало известно, что Россельхознадзор инициирует отмену санкций с 15 производителей молочной продукции Грузии. Накануне правительство Грузии вело переговоры с Россией о снятии санкций, хотя заверяло Украину, что не собирается развивать торговые связи с РФ.
Категорически неприемлемой назвало Министерство иностранных дел Украины активизацию торговых отношений Грузии с Россией в обращении 6 марта.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла 31 марта, что Грузия присоединилась к ограничительным мерам против России из-за войны в Украине. Она также добавила, что Грузия принимает участие во всех международных резолюциях в поддержку Украины. Зурабишвили подчеркнула, что грузины солидарны с Украиной, поскольку хорошо знают, что такое российская агрессия.