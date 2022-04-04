Грузия разрешает контрабанду подсанкционных товаров в Россию через свою территорию – ГУР Минобороны

По данным ГУР, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства страны не препятствовать деятельности контрабандистов Фото: depositphotos.com

"Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности поставки обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства страны не препятствовать деятельности контрабандистов.

Кроме того, в Грузии рассматривается возможность возобновления авиасообщения с Россией, отмечает украинская разведка.

Также ГУР стало известно о еще одном канале поставки в РФ товаров военного назначения – через Восточную Азию. Этим каналом в государство-агрессор поставляются запчасти для техники, электроника и оптические приборы, отмечает ГУР.

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