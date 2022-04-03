Премьер Грузии заявил, что страна не будет вводить санкции против РФ

Гарибашвили: Введения экономических санкции со стороны Грузии в отношении России не будет Фото: EPA

"Еще раз хочу пояснить. Введения экономических санкции со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа", – сказал он.

По словам Гарибашвили, за последние 30 лет на территории Грузии военные конфликты происходили трижды и он считает, что, чтобы "не повторять ошибок", необходимо "проявлять большую осторожность".

"Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране, война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны", – сказал политик.