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Премьер Грузии заявил, что страна не будет вводить санкции против РФ

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Гарибашвили: Введения экономических санкции со стороны Грузии в отношении России не будет
Гарибашвили: Введения экономических санкции со стороны Грузии в отношении России не будет
Фото: EPA

Грузия не будет вводить санкции против России. Об этом заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили 3 апреля журналистам во время визита в Аджарию, пишет агентство "Новости-Грузия".

"Еще раз хочу пояснить. Введения экономических санкции со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа", – сказал он.

По словам Гарибашвили, за последние 30 лет на территории Грузии военные конфликты происходили трижды и он считает, что, чтобы "не повторять ошибок", необходимо "проявлять большую осторожность".

"Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране, война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны", – сказал политик.

Контекст:

25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала войны РФ против Украины. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину.

6 марта стало известно, что Россельхознадзор инициирует отмену санкций с 15 производителей молочной продукции Грузии. Накануне правительство Грузии вело переговоры с Россией о снятии санкций, хотя заверяло Украину, что не собирается развивать торговые связи с РФ.

Категорически неприемлемой назвало Министерство иностранных дел Украины активизацию торговых отношений Грузии с Россией в обращении 6 марта.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла 31 марта, что Грузия присоединилась к ограничительным мерам против России из-за войны в Украине. Она также добавила, что Грузия принимает участие во всех международных резолюциях в поддержку Украины. Зурабишвили подчеркнула, что грузины солидарны с Украиной, поскольку хорошо знают, что такое российская агрессия.

"Новости-Грузия" отмечает, что, несмотря на заявления Гарибашвили, будучи частью мировой финансовой системы, Грузия все же установила ряд ограничений в сфере банков и финансов. В частности, из-за санкций грузинское отделение банка ВТБ не имеет права на обслуживание физлиц, заемщиков и депозитариев. Также в Грузии приостановлены операции картами Visa и Mastercard, выпущенными подсанкционными российскими банками, а местным финансовым организациям запрещено пользоваться российской платежной системой "Мир".

Теги: Россия, Украина, Грузия, санкции, Ираклий Гарибашвили, война России против Украины, Саломе Зурабишвили
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