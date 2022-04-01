Грузия присоединилась к санкциям против России – Зурабишвили

Зурабишвили (справа) заявила, что грузины солидарны с Украиной, поскольку хорошо знают, что такое российская агрессия Фото: ЕРА

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это незаурядный шаг для грузинского финансового сектора", – отметила Зурабишвили.

Она также добавила, что Грузия принимает участие во всех международных резолюциях в поддержку Украины.

Зурабишвили подчеркнула, что грузины солидарны с Украиной, поскольку хорошо знают, что такое российская агрессия.

По ее словам, в столице Грузии сейчас повсюду украинские флаги.

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