Грузия присоединилась к санкциям против России – Зурабишвили

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это незаурядный шаг для грузинского финансового сектора", – отметила Зурабишвили.
Она также добавила, что Грузия принимает участие во всех международных резолюциях в поддержку Украины.
Зурабишвили подчеркнула, что грузины солидарны с Украиной, поскольку хорошо знают, что такое российская агрессия.
По ее словам, в столице Грузии сейчас повсюду украинские флаги.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала войны РФ против Украины. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.
1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину.
6 марта стало известно, что Россельхознадзор инициирует отмену санкций с 15 производителей молочной продукции Грузии. Накануне правительство Грузии вело переговоры с Россией о снятии санкций, хотя заверяло Украину, что не собирается развивать торговые связи с РФ.
Категорически неприемлемой назвало Министерство иностранных дел Украины активизацию торговых отношений Грузии с Россией в обращении 6 марта.