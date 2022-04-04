Австрия не поддерживает газовое эмбарго РФ

По его словам, в случае газового эмбарго "санкции ударят не по тем людям".
Вместе с тем он не отбрасывает другие санкций против России. По его словам, сейчас идет активная работа над новым пакетом санкций, который, вероятно, будет принят на этой неделе. В нем есть "достаточно других вариантов, где мы можем закрутить санкционный винт", сказал министр.
Ранее в этот же день министр окружающей среды и энергетики Леонор Гевесслер выразила скептицизм по поводу полного отказа от газа из России.
По ее мнению, Австрия "непропорционально зависит от поставок природного газа из России" – доля энергоресурсов из РФ составляет 80%.
Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила 4 апреля, что ЕС 6 апреля готовится обсудить дополнительные санкции против Москвы после того, как появились сообщения о зверствах российской армии в городах Киевской области.
В частности, предлагается обсудить дополнительные ограничения и эмбарго на ввоз из России энергоносителей, таких как уголь, нефть и газ, запрет на использование российскими судами портов ЕС.