Австрия не поддерживает газовое эмбарго РФ

По словам Шалленберга, в случае газового эмбарго "санкции ударят не по тем людям" Фото: EPA

По его словам, в случае газового эмбарго "санкции ударят не по тем людям".

Вместе с тем он не отбрасывает другие санкций против России. По его словам, сейчас идет активная работа над новым пакетом санкций, который, вероятно, будет принят на этой неделе. В нем есть "достаточно других вариантов, где мы можем закрутить санкционный винт", сказал министр.

Ранее в этот же день министр окружающей среды и энергетики Леонор Гевесслер выразила скептицизм по поводу полного отказа от газа из России.

По ее мнению, Австрия "непропорционально зависит от поставок природного газа из России" – доля энергоресурсов из РФ составляет 80%.