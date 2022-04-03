"Можем ли мы оставить страну без газа и электричества?" Санду объяснила, почему Молдова не присоединится к санкциям против РФ

"Если говорить о санкциях вообще, не вдаваясь в детали, можно ли сегодня оставить страну без природного газа и без электричества? Нет, мы не можем быть очень поверхностными", – сказала она.

По словам Санду, сейчас экспорт молдавских товаров в Украину, РФ и Беларусь и импорт из этих стран заблокирован из-за войны. Но в то же время Молдова зависима от энергоносителей из РФ.

"Можем ли мы сегодня оставить страну без природного газа и без электричества? Нет, не можем, ни ради наших граждан, ни ради 100 тыс. беженцев из Украины, из которых 50 тыс. детей", – заявила президент.

Она отметила, что западные партнеры с пониманием относятся к этому и пытаются помочь Молдове найти альтернативу.

"Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту войну, но есть определенные вещи, которые мы обязаны сделать для наших граждан. Оставить страну без энергоресурсов, увидеть здесь дестабилизацию ситуации, никому не поможет – ни Республике Молдова, ни Украине, ни ее западным партнерам", – добавила президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)