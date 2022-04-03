"Можем ли мы оставить страну без газа и электричества?" Санду объяснила, почему Молдова не присоединится к санкциям против РФ

"Если говорить о санкциях вообще, не вдаваясь в детали, можно ли сегодня оставить страну без природного газа и без электричества? Нет, мы не можем быть очень поверхностными", – сказала она.
По словам Санду, сейчас экспорт молдавских товаров в Украину, РФ и Беларусь и импорт из этих стран заблокирован из-за войны. Но в то же время Молдова зависима от энергоносителей из РФ.
"Можем ли мы сегодня оставить страну без природного газа и без электричества? Нет, не можем, ни ради наших граждан, ни ради 100 тыс. беженцев из Украины, из которых 50 тыс. детей", – заявила президент.
Она отметила, что западные партнеры с пониманием относятся к этому и пытаются помочь Молдове найти альтернативу.
"Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту войну, но есть определенные вещи, которые мы обязаны сделать для наших граждан. Оставить страну без энергоресурсов, увидеть здесь дестабилизацию ситуации, никому не поможет – ни Республике Молдова, ни Украине, ни ее западным партнерам", – добавила президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.