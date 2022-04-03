Министр экономики Словакии заявил, что его страна готова оплачивать поставки российского газа в рублях

Сулик заявил, что страна не может "уйти от одной зависимости и перейти к другой".

Он отметил, что ведомство работает над диверсификацией поставок энергетического сырья, но в ближайшее время, чтобы не остаться без газа, Словакия "будет платить в российской валюте, если не договоримся об ином".

"Я министр экономики и должен обеспечивать энергию для словацкой экономики. Я не согласен с войной, но я тоже смотрю на нее с экономической точки зрения", – сказал Сулик.

Сейчас, как отмечает издание, Словакия расплачивается за газ в евро. Счет за март поступил по-прежнему в единой европейской валюте, как это следует из договора. Эти деньги идут в российский "Газпромбанк", который, как заявлял Путин, сам обменивает их на рубли.

Как будет обстоять дело со следующим счетом, министр экономики пока не знает.

Сулик отметил, что готов действовать солидарно с другими странами Европейского союза при совместных закупках газа, но раскритиковал действия Брюсселя, который, чтобы избавиться от зависимости от энергетического сырья из России, обязал страны-члены иметь не менее 80% запасов газа государством до начала следующего отопительного сезона. Этот шаг, по словам министра, еще больше поддержал рост цен на природный газ на рынке.