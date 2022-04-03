Министр экономики Словакии заявил, что его страна готова оплачивать поставки российского газа в рублях

Сулик заявил, что страна не может "уйти от одной зависимости и перейти к другой".
Он отметил, что ведомство работает над диверсификацией поставок энергетического сырья, но в ближайшее время, чтобы не остаться без газа, Словакия "будет платить в российской валюте, если не договоримся об ином".
"Я министр экономики и должен обеспечивать энергию для словацкой экономики. Я не согласен с войной, но я тоже смотрю на нее с экономической точки зрения", – сказал Сулик.
Сейчас, как отмечает издание, Словакия расплачивается за газ в евро. Счет за март поступил по-прежнему в единой европейской валюте, как это следует из договора. Эти деньги идут в российский "Газпромбанк", который, как заявлял Путин, сам обменивает их на рубли.
Как будет обстоять дело со следующим счетом, министр экономики пока не знает.
Сулик отметил, что готов действовать солидарно с другими странами Европейского союза при совместных закупках газа, но раскритиковал действия Брюсселя, который, чтобы избавиться от зависимости от энергетического сырья из России, обязал страны-члены иметь не менее 80% запасов газа государством до начала следующего отопительного сезона. Этот шаг, по словам министра, еще больше поддержал рост цен на природный газ на рынке.
23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.
"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны ЕС, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южная Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.
Страны "Большой семерки" – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада – отказались платить рублями за газ. Также против выступили Польша и Словакия, а затем и весь Евросоюз.
30 марта после разговора канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным в ФРГ заявили, что договоренности G7 об оплате газа РФ только долларами и евро остаются в силе. РФ предложила схему, согласно которой платежи в евро будут переводиться в неподсанкционный "Газпромбанк", затем банк конвертирует оплату в рубли.
В минфине РФ заявляли также, что поскольку из-за санкций лишились доступа к половине своих золотовалютных резервов, то будут платить долги "недружественным" странам в рублях. Однако после этого российское правительство отчиталось о выплате по внешнему долгу в иностранной валюте, избежав суверенного дефолта.