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После разговора Шольца с Путиным в ФРГ заявили, что договоренности G7 об оплате газа РФ только долларами и евро остаются в силе

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Шольц и Путин поговорили по телефону
Шольц и Путин поговорили по телефону
Фото: EPA (архив)

Договоренность стран G7, что оплата за поставки российских энергоносителей будет проводиться только в евро или долларах, как и предусмотрено договорами, остается в силе. Об этом 30 марта сообщает правительство Германии, которая сейчас председательствует в G7, по итогам телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно пресс-релизу, Путин проинформировал Шольца о подписанном законе, согласно которому с 1 апреля поставки газа должны оплачиваться в рублях, однако подчеркнул в разговоре, что для европейских договорных партнеров ничего не изменится.

"Платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в "Газпромбанк", на который санкции не распространяются. Затем банк конвертирует деньги в рубли", – говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в правительстве ФРГ, соглашение G7, согласно которому поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах, остается в силе.

В сообщении подчеркивается, что в ходе разговора канцлер Шольц "не соглашался на эту процедуру", а только запросил письменную информацию о ней для более точного понимания.

Как сообщается в пресс-релизе Кремля по итогам разговора, Путин заявил Шольцу, что изменение порядка расчетов вводится из-за того, что "в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС". При этом Путин отметил, что принятое решение "не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний – импортеров российского газа". Согласно сообщению, политики условились, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран.

В Кремле отметили, что Путин и Шольц также "обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей" и обсудили вопросы эвакуации мирных жителей из районов боевых действий в Украине, прежде всего из Мариуполя.

Контекст:

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны ЕС, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южная Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада – отказались платить рублями за газ. Также против выступили Польша и Словакия, а затем и весь Евросоюз.  

В минфине РФ заявляли также, что поскольку из-за санкций лишились доступа к половине своих золотовалютных резервов, то будут платить долги "недружественным" странам в рублях. Однако после этого российское правительство отчиталось о выплате по внешнему долгу в иностранной валюте, избежав суверенного дефолта.

Теги: Владимир Путин, евро, газ, валюта, доллар, рубль, Газпромбанк, деньги, Европейский союз, Евросоюз, российский газ
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