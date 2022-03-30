После разговора Шольца с Путиным в ФРГ заявили, что договоренности G7 об оплате газа РФ только долларами и евро остаются в силе

Согласно пресс-релизу, Путин проинформировал Шольца о подписанном законе, согласно которому с 1 апреля поставки газа должны оплачиваться в рублях, однако подчеркнул в разговоре, что для европейских договорных партнеров ничего не изменится.

"Платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в "Газпромбанк", на который санкции не распространяются. Затем банк конвертирует деньги в рубли", – говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в правительстве ФРГ, соглашение G7, согласно которому поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах, остается в силе.

В сообщении подчеркивается, что в ходе разговора канцлер Шольц "не соглашался на эту процедуру", а только запросил письменную информацию о ней для более точного понимания.

Как сообщается в пресс-релизе Кремля по итогам разговора, Путин заявил Шольцу, что изменение порядка расчетов вводится из-за того, что "в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС". При этом Путин отметил, что принятое решение "не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний – импортеров российского газа". Согласно сообщению, политики условились, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран.

В Кремле отметили, что Путин и Шольц также "обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей" и обсудили вопросы эвакуации мирных жителей из районов боевых действий в Украине, прежде всего из Мариуполя.