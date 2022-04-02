Литва первой в Евросоюзе объявила о полном отказе от российского газа

В Литве отметили, что смогли избавиться от зависимости от российского газа благодаря многолетней последовательной энергетической политике Фото: enmin.lrv.lt

"Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа", – говорится в сообщении.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что это поворотный момент в истории энергетической независимости Литвы.

"Мы первая страна ЕС среди получавших поставки от "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат многолетней последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений", – сказал он.

В ведомстве отметили, что все газовые потребности в Литве удовлетворяются за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа.

Все потребности Литвы в газе удовлетворяются через Клайпедский терминал сжиженного природного газа. При необходимости газ также можно будет поставлять в Литву через газовое соединение с Латвией и Польшей.

"Начиная с этого месяца, в Литве больше не будет российского газа. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам без боли разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы смогли, остальная Европа тоже сможет", – прокомментировал в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа.

From this month on - no more Russian gas in Lithuania * .



Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor.



If we can do it, the rest of Europe * can do it too! — Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) April 2, 2022

Сейчас газ транзитом через Литву продолжает транспортироваться для нужд Калининграда. Но российский "Газпром" сообщил оператору газотранспортной системы Литвы Amber Grid, что больше не намерен импортировать газ из России через литовско-белорусское соединение, добавили в министерстве энергетики Литвы.