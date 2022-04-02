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Литва первой в Евросоюзе объявила о полном отказе от российского газа

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В Литве отметили, что смогли избавиться от зависимости от российского газа благодаря многолетней последовательной энергетической политике
В Литве отметили, что смогли избавиться от зависимости от российского газа благодаря многолетней последовательной энергетической политике
Фото: enmin.lrv.lt

Литва с этого месяца полностью отказалась от российского газа. Об этом сообщается на сайте министерства энергетики страны 2 апреля.

"Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа", – говорится в сообщении.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что это поворотный момент в истории энергетической независимости Литвы.

"Мы первая страна ЕС среди получавших поставки от "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат многолетней последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений", – сказал он.

В ведомстве отметили, что все газовые потребности в Литве удовлетворяются за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа.

Все потребности Литвы в газе удовлетворяются через Клайпедский терминал сжиженного природного газа. При необходимости газ также можно будет поставлять в Литву через газовое соединение с Латвией и Польшей.

"Начиная с этого месяца, в Литве больше не будет российского газа. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам без боли разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы смогли, остальная Европа тоже сможет", – прокомментировал в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа.

Сейчас газ транзитом через Литву продолжает транспортироваться для нужд Калининграда. Но российский "Газпром" сообщил оператору газотранспортной системы Литвы Amber Grid, что больше не намерен импортировать газ из России через литовско-белорусское соединение, добавили в министерстве энергетики Литвы.

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Об отказе от российских нефти и газа заявила и Австралия, он вступит в силу с 25 апреля.

В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого.

Теги: газ, Литва, энергетика, эмбарго, Евросоюз, российский газ, Гитанас Науседа, ЕС
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