В Бородянке ситуация с гибелью мирных жителей хуже, чем в Буче и Ирпене – Венедиктова

"Можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. И действительно, можем отрабатывать те регионы – Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по человеческим жертвам наихудшая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем еще отдельно говорить о Бородянке", – сказала она.

Генпрокурор подчеркнула, что "там есть о чем говорить".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Бородянку освободили 1 апреля.