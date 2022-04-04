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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кличко: Рекомендую не торопиться с возвращением в Киев из соображений безопасности. России верить нельзя

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Кличко: Моя задача как мэра сохранить жизни людей
Кличко: Моя задача как мэра – сохранить жизни людей
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Нужна еще пара недель, чтобы ситуация в столице стабилизировалась, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр Киева Виталий Кличко.

"Россияне говорят, что они отводят войска. Мы много слышали заверений Российской Федерации. В 1994 году, когда Украина будучи третьей державой с ядерным вооружением, отдала его, нам гарантировали, в том числе и Россия, нашу территориальную целостность и независимость. Нам говорили, что "зеленые человечки" в Крыму – не россияне. Говорили, что в Донецке и Луганске нет российских войск. Сейчас утверждают, что в Украине – операция демилитаризации и война ведется исключительно против военных. А мы собственными глазами видим огромное количество погибших гражданских", – сказал мэр.

Он заявил, что пока в Киеве небезопасно. 

"Разрушено много школ, детских садиков, многоэтажек в спальных районах в моем родном городе – больше 100 зданий. Поэтому верить на слово нельзя, что россияне оставили планы штурмовать Киев. Киев был целью – это не секрет. И эти планы не ушли. Рекомендую киевлянам подождать. Сделайте паузу, пару недель, чтобы ситуация стабилизировалась. Небезопасно сейчас находиться в Киеве. Моя задача как мэра – сохранить жизни людей. Настоятельно рекомендую пока не возвращаться. Подождите", – посоветовал Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил масштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Он заявил, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

В начале апреля, когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.

По данным Генштаба, российские оккупационные войска временно отказались от блокирования и захвата Киева.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, война, военные, зеленые человечки, война России против Украины, безопасность, мэр
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