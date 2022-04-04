Кличко: Рекомендую не торопиться с возвращением в Киев из соображений безопасности. России верить нельзя

"Россияне говорят, что они отводят войска. Мы много слышали заверений Российской Федерации. В 1994 году, когда Украина будучи третьей державой с ядерным вооружением, отдала его, нам гарантировали, в том числе и Россия, нашу территориальную целостность и независимость. Нам говорили, что "зеленые человечки" в Крыму – не россияне. Говорили, что в Донецке и Луганске нет российских войск. Сейчас утверждают, что в Украине – операция демилитаризации и война ведется исключительно против военных. А мы собственными глазами видим огромное количество погибших гражданских", – сказал мэр.

Он заявил, что пока в Киеве небезопасно.

"Разрушено много школ, детских садиков, многоэтажек в спальных районах в моем родном городе – больше 100 зданий. Поэтому верить на слово нельзя, что россияне оставили планы штурмовать Киев. Киев был целью – это не секрет. И эти планы не ушли. Рекомендую киевлянам подождать. Сделайте паузу, пару недель, чтобы ситуация стабилизировалась. Небезопасно сейчас находиться в Киеве. Моя задача как мэра – сохранить жизни людей. Настоятельно рекомендую пока не возвращаться. Подождите", – посоветовал Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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