Российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами – мэр города

"Снова кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам позже. Не публикуем фото и видео! Не помогаем врагу", – написал он.
2 апреля Сенкевич твитнул, что за несколько дней до этого оккупанты обстреляли кассетными бомбами николаевский зоопарк. Животные тогда не погибли.
A few days ago russia tried “to denazify” our #MykolaivZoo with such cluster bombs. Fortunately, all the animals survived.#Ukraine * #StandWithUkraine #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/tOdGRwG4yL— Alex Senkevich (@senkevich_alex) April 2, 2022
Что пострадало во второй половине дня 4 апреля, пока неизвестно.
Telegram-каналы пишут, что Николаев обстреляли из оккупированного Херсона.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения в Украину, которое российские войска начали 24 февраля, был оккупирован Херсон, а расположенный в 45 километрах Николаев оккупанты захватить не сумели.
Николаев постоянно обстреливается.