Российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами – мэр города

"Снова кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам позже. Не публикуем фото и видео! Не помогаем врагу", – написал он.

2 апреля Сенкевич твитнул, что за несколько дней до этого оккупанты обстреляли кассетными бомбами николаевский зоопарк. Животные тогда не погибли.

Что пострадало во второй половине дня 4 апреля, пока неизвестно.

Telegram-каналы пишут, что Николаев обстреляли из оккупированного Херсона.

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