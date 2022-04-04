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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли Николаев – мэр

Захватчики нанесли несколько ракетных ударов по городу с самого утра
Захватчики нанесли несколько ракетных ударов по городу с самого утра
Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook

Утром 4 апреля российские захватчики нанесли ракетные удары по Николаеву. Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенекевич.

"С самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные", – говорится в сообщении.

Мэр не уточнил, какие именно объекты были обстреляны.

Сенкевич призвал местных жителей не публиковать фото или видео обстрелов перед тем, как это сделают официальные источники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Войска РФ регулярно совершают атаки на Николаев. В частности, 21 марта российские оккупанты обстреляли заправку в Николаеве, погибло три человека. На следующий день они атаковали николаевский морской порт. В ночь на 23 марта оккупанты обстреляли жилой комплекс в Николаеве, погибло два местных жителя.

Утром 21 марта два военных корабля РФ стали на рейде одесского порта и открыли беспорядочный огонь из артиллерии в сторону города.

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