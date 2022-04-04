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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ландсбергис: Мне непонятна дискриминация. Украинских детей убивать можно, а натовских – нельзя?

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Ландсбергис: Мне больно за каждого человека, за каждого убитого ребенка
Ландсбергис: Мне больно за каждого человека, за каждого убитого ребенка
Фото: ЕРА

Литовский политик, искусствовед, публицист, экс-глава Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону раскритиковал страны Запада за недостаточную помощь Украине в противостоянии российской агрессии.

"Мне больно за каждого человека, за каждого убитого ребенка. Я не понимаю, почему мир смотрит так своеобразно: украинских детей убивать можно, а натовских – нельзя. За них можно заступиться. А вот дискриминация в отношении украинских детей мне не совсем понятна. Может, на практике невозможно их защитить? Но провозглашать заранее, что мы их не будем защищать, – это ошибка", – подчеркнул Ландсбергис.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

По данным Офиса генпрокурора Украины на 4 апреля, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 425 детей, из них 161 ребенок погиб и 264 ранены.

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции для противостояния российскому вторжению.

Украина также просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону.

Под бесполетной зоной имеется в виду запрет на нахождение авиации над какой-либо территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Самолеты, которые хотят войти в воздушное пространство, где установлена бесполетная зона, должны запрашивать разрешение на вход у установившей ее стороны. Все самолеты без такого разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.

Президент Владимир Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или, в качестве альтернативы, как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины. Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.

5 марта президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".

Парламенты ЛитвыЛатвии и Эстонии 14–17 марта приняли заявления, в которых выступили с призывом создать бесполетную зону над Украиной.

16 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил, что страны – члены Альянса по-прежнему не намерены это делать. "Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией", – считает Столтенберг.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, НАТО, агрессия, помощь, воздушное пространство, дети, самолеты, война России против Украины, Витаутас Ландсбергис, ребенок
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