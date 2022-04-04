Ландсбергис: Мне непонятна дискриминация. Украинских детей убивать можно, а натовских – нельзя?

"Мне больно за каждого человека, за каждого убитого ребенка. Я не понимаю, почему мир смотрит так своеобразно: украинских детей убивать можно, а натовских – нельзя. За них можно заступиться. А вот дискриминация в отношении украинских детей мне не совсем понятна. Может, на практике невозможно их защитить? Но провозглашать заранее, что мы их не будем защищать, – это ошибка", – подчеркнул Ландсбергис.
По данным Офиса генпрокурора Украины на 4 апреля, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 425 детей, из них 161 ребенок погиб и 264 ранены.
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции для противостояния российскому вторжению.
Украина также просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону.
Под бесполетной зоной имеется в виду запрет на нахождение авиации над какой-либо территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Самолеты, которые хотят войти в воздушное пространство, где установлена бесполетная зона, должны запрашивать разрешение на вход у установившей ее стороны. Все самолеты без такого разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.
Президент Владимир Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или, в качестве альтернативы, как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины. Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.
5 марта президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".
Парламенты Литвы, Латвии и Эстонии 14–17 марта приняли заявления, в которых выступили с призывом создать бесполетную зону над Украиной.
16 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил, что страны – члены Альянса по-прежнему не намерены это делать. "Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией", – считает Столтенберг.