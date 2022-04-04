Ландсбергис: Мне непонятна дискриминация. Украинских детей убивать можно, а натовских – нельзя?

"Мне больно за каждого человека, за каждого убитого ребенка. Я не понимаю, почему мир смотрит так своеобразно: украинских детей убивать можно, а натовских – нельзя. За них можно заступиться. А вот дискриминация в отношении украинских детей мне не совсем понятна. Может, на практике невозможно их защитить? Но провозглашать заранее, что мы их не будем защищать, – это ошибка", – подчеркнул Ландсбергис.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

По данным Офиса генпрокурора Украины на 4 апреля, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 425 детей, из них 161 ребенок погиб и 264 ранены.