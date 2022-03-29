Гончаренко: Почему Запад не закрывает небо? Боится

"Почему Запад не закрывает небо [над Украиной]? Боится, все банально. Страх. Они действительно боятся третьей мировой войны. И они очень боятся войти в прямое боевое столкновение с Россией. Вот, собственно, и все", – сказал Гончаренко.

Он отметил, что для Украины третья мировая война уже началась, но другие страны пока не могут это осознать.

"Для нас, конечно, третья мировая война уже идет. Для нас, когда рушится наш дом, наша страна, уже все случилось. Запад в другом положении", – считает нардеп.

Он сказал, что настроения на Западе очень отличаются в зависимости от географического положения.

"Есть ли на Западе понимание, что на Украине [президент РФ Владимир] Путин не остановится? Конечно. Но это понимание уменьшается от востока к западу. У Вильнюса, Риги, Таллинна, Варшавы очень четко есть это понимание. У Берлина, Вены, Будапешта – уже меньше. А у Парижа, Мадрида, Лиссабона – очень мало. Это первая составляющая, потому что здесь имеют значение и история, и расстояние. И это нужно понимать", – сказал Гончаренко.

Вторая составляющая, по его мнению, связана с сопротивлением Украины и надеждами Запада, что Украина сможет разрешить ситуацию своими силами.

"Ну а второе – честно говоря, это нам больно, но… Они же видели, что он из Украины уже выйти не может. Они же понимают, что… Ну мы же сопротивляемся не потому, что Запад что-то делает или не делает. Что бы ни произошло, мы будем сражаться. Эта наша земля, другой у нас нет. Это наша страна, у нас нет другой страны. Мы в этом смысле зажаты в угол. И они [на Западе] понимают: мы будем сражаться. Они видят, что мы победим. Сами здесь победим. "А зачем тогда, – думают они, – расширять наше поле рисков? И зачем брать часть этого груза на себя?" – отметил нардеп.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube