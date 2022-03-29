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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гончаренко: Почему Запад не закрывает небо? Боится

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Гончаренко: Они действительно боятся третьей мировой войны
Гончаренко: Они действительно боятся третьей мировой войны 
Фото: eurosolidarity.org

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что НАТО отказывается создать над Украиной бесполетную зону из-за страха. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Почему Запад не закрывает небо [над Украиной]? Боится, все банально. Страх. Они действительно боятся третьей мировой войны. И они очень боятся войти в прямое боевое столкновение с Россией. Вот, собственно, и все", – сказал Гончаренко. 

Он отметил, что для Украины третья мировая война уже началась, но другие страны пока не могут это осознать. 

"Для нас, конечно, третья мировая война уже идет. Для нас, когда рушится наш дом, наша страна, уже все случилось. Запад в другом положении", – считает нардеп.

Он сказал, что настроения на Западе очень отличаются в зависимости от географического положения. 

"Есть ли на Западе понимание, что на Украине [президент РФ Владимир] Путин не остановится? Конечно. Но это понимание уменьшается от востока к западу. У Вильнюса, Риги, Таллинна, Варшавы очень четко есть это понимание. У Берлина, Вены, Будапешта – уже меньше. А у Парижа, Мадрида, Лиссабона – очень мало. Это первая составляющая, потому что здесь имеют значение и история, и расстояние. И это нужно понимать", – сказал Гончаренко. 

Вторая составляющая, по его мнению, связана с сопротивлением Украины и надеждами Запада, что Украина сможет разрешить ситуацию своими силами. 

"Ну а второе – честно говоря, это нам больно, но… Они же видели, что он из Украины уже выйти не может. Они же понимают, что… Ну мы же сопротивляемся не потому, что Запад что-то делает или не делает. Что бы ни произошло, мы будем сражаться. Эта наша земля, другой у нас нет. Это наша страна, у нас нет другой страны. Мы в этом смысле зажаты в угол. И они [на Западе] понимают: мы будем сражаться. Они видят, что мы победим. Сами здесь победим. "А зачем тогда, – думают они, – расширять наше поле рисков? И зачем брать часть этого груза на себя?" – отметил нардеп. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, Украина призвала НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону.

Под бесполетной зоной имеется в виду запрет на нахождение авиации над какой-либо территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Самолеты, которые хотят войти в воздушное пространство, где установлена бесполетная зона, должны запрашивать разрешение на вход у установившей ее стороны. Все самолеты без такого разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной. Он объяснил, что истребители НАТО должны будут сбивать российские самолеты, а это может перерости в полномасштабную войну. Подобное заявление сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен

Президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".

Украина рассматривает альтернативные способы закрытия неба. Например, получение от союзников самолетов для Воздушных сил Украины. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может закрыть небо над Украиной, то Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, НАТО, Алексей Гончаренко, воздушное пространство, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины
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