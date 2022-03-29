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Гончаренко: Польша – потенциальная цель для ядерного удара, а дальше – ядерная война и конец России

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Гончаренко: Ядерная война не обязательно разрушит всю планету
Гончаренко: Ядерная война не обязательно разрушит всю планету
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о нанесении ядерного удара по территории Польши. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Может ли Путин использовать ядерное оружие? К сожалению, после 24 февраля может быть все. Сценария, который точно можно назвать невозможным, нет. Путин пошел на настолько безумные, саморазрушительные действия, что после этого утверждать, что что-то невозможно, я уже никогда не возьмусь", – сказал Гончаренко.

При этом он считает, что Путину нет смысла наносить ядерный удар по Украине.

"Если это делать [в его логике], то где-то дальше. В этом смысле Польша, к сожалению, – одна из потенциальных целей. Мои источники говорят, что Путин уже грозил (правда, не говорил "ядерное оружие") ударом по Польше в разговорах с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Олафом] Шольцем. Если это случится – дальше ядерная война с жуткими последствиями. Хотя она не обязательно разрушит всю планету. Понятно, что для России это будет конец, для мира – не обязательно", – подчеркнул Гончаренко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России. 

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 марта назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации. 

В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что Путин не применит ядерное оружие против Украины, но может скинуть ядерную бомбу на одну из стран – членов НАТО, в частности Польшу.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Польша, ядерное оружие, Алексей Гончаренко, Алеся Бацман, ядерный удар
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