Гончаренко: Польша – потенциальная цель для ядерного удара, а дальше – ядерная война и конец России

"Может ли Путин использовать ядерное оружие? К сожалению, после 24 февраля может быть все. Сценария, который точно можно назвать невозможным, нет. Путин пошел на настолько безумные, саморазрушительные действия, что после этого утверждать, что что-то невозможно, я уже никогда не возьмусь", – сказал Гончаренко.
При этом он считает, что Путину нет смысла наносить ядерный удар по Украине.
"Если это делать [в его логике], то где-то дальше. В этом смысле Польша, к сожалению, – одна из потенциальных целей. Мои источники говорят, что Путин уже грозил (правда, не говорил "ядерное оружие") ударом по Польше в разговорах с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Олафом] Шольцем. Если это случится – дальше ядерная война с жуткими последствиями. Хотя она не обязательно разрушит всю планету. Понятно, что для России это будет конец, для мира – не обязательно", – подчеркнул Гончаренко.
В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 марта назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.
Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что Путин не применит ядерное оружие против Украины, но может скинуть ядерную бомбу на одну из стран – членов НАТО, в частности Польшу.