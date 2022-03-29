Гончаренко: Польша – потенциальная цель для ядерного удара, а дальше – ядерная война и конец России

"Может ли Путин использовать ядерное оружие? К сожалению, после 24 февраля может быть все. Сценария, который точно можно назвать невозможным, нет. Путин пошел на настолько безумные, саморазрушительные действия, что после этого утверждать, что что-то невозможно, я уже никогда не возьмусь", – сказал Гончаренко.

При этом он считает, что Путину нет смысла наносить ядерный удар по Украине.

"Если это делать [в его логике], то где-то дальше. В этом смысле Польша, к сожалению, – одна из потенциальных целей. Мои источники говорят, что Путин уже грозил (правда, не говорил "ядерное оружие") ударом по Польше в разговорах с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Олафом] Шольцем. Если это случится – дальше ядерная война с жуткими последствиями. Хотя она не обязательно разрушит всю планету. Понятно, что для России это будет конец, для мира – не обязательно", – подчеркнул Гончаренко.

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