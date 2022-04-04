  Гордон – Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище!

Гордон – Королевой: Ну ты же из Киева, ты же украинка, как ты можешь?! Фото: gordondmytro / Instagram, koroleva__star / Instagram

"Я с "умилением" смотрю на Instagram многих российских артистов. В частности тех, кто родом из Киева. Наташа Королева, например. Вот ты девочкой жила на Борщаговке рядом со мной. У нас был один классный руководитель в средней школе №205 Киева – Мария Николаевна Бабич, учительница украинского языка и литературы. Только у меня раньше, у Наташи позже", – сказал Гордон, обращаясь к певице.

Он напомнил ей, что она до нападения РФ на Украину пела украинские песни и говорила, что любит Украину.

"Ладно, ты отмолчалась. Но ты выставляешь в Instagram анонс твоего концерта в каком-то задрищенске. Кстати, говорящее название этого города – Урюпинск. Это вообще анекдот! То есть здесь детей убивают, насилуют детей, девочки 10-летние с разорванными влагалищами в Буче! А ты, бл…дь, пишешь какие-то посты про то, что у тебя концерт в Урюпинске! У…бище! Просто у…бище! И таких много там. Тоже больные на голову люди. Ну ты же из Киева, ты же украинка, как ты можешь?!" – сказал он.

Гордон подчеркнул, что такие, как Наташа Королева, неизлечимы.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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