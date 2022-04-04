Бульвар Шоубиз
 
04 апреля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гордон – Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище!

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Гордон Королевой: Ну ты же из Киева, ты же украинка, как ты можешь?!
Гордон – Королевой: Ну ты же из Киева, ты же украинка, как ты можешь?!
Фото: gordondmytro / Instagram, koroleva__star / Instagram

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" обратился к замалчивающей нападение РФ на Украину российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Запись интервью опубликована 4 апреля на YouTube-канале журналиста.

"Я с "умилением" смотрю на Instagram многих российских артистов. В частности тех, кто родом из Киева. Наташа Королева, например. Вот ты девочкой жила на Борщаговке рядом со мной. У нас был один классный руководитель в средней школе №205 Киева – Мария Николаевна Бабич, учительница украинского языка и литературы. Только у меня раньше, у Наташи позже", – сказал Гордон, обращаясь к певице.

Он напомнил ей, что она до нападения РФ на Украину пела украинские песни и говорила, что любит Украину.

"Ладно, ты отмолчалась. Но ты выставляешь в Instagram анонс твоего концерта в каком-то задрищенске. Кстати, говорящее название этого города – Урюпинск. Это вообще анекдот! То есть здесь детей убивают, насилуют детей, девочки 10-летние с разорванными влагалищами в Буче! А ты, бл…дь, пишешь какие-то посты про то, что у тебя концерт в Урюпинске! У…бище! Просто у…бище! И таких много там. Тоже больные на голову люди. Ну ты же из Киева, ты же украинка, как ты можешь?!" – сказал он. 

Гордон подчеркнул, что такие, как Наташа Королева, неизлечимы. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась в 1973 году в Киеве. В 1989 году певица уехала в Москву. 

23 января 2022 года стало известно, что Литва запретила ей въезд в страну до января 2027 года. Причиной запрета стали концерты певицы в оккупированном Крыму.

После нападения РФ на Украину артистка замалчивает российскую агрессию, никак не комментируя войну. При этом муж певицы, российский стриптизер Тарзан поддержал действия президента страны-агрессора Владимира Путина и нападение на Украину.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, нападение, война России против Украины, Наташа Королева, певица
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