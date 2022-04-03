"Коля, ты и твой любовник Манучаров не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову

Ефросинина: Послушай, Басков, наполированное ты очко. Ты пишешь, что мы братский народ? Не смей никогда эту фразу вообще произносить! Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

"Сегодня все лента заполнена фотографиями из Бучи и Ирпеня Киевской области, откуда наконец-то выгнали российскую мерзость. Она бежала, эта мерзость, прихватив с собой блендеры и утюги, украшения наших женщин, предварительно изнасиловав их, убив, завернув в ковры и пытаясь сжечь их, выкинув на дорогу. На днях мне стало известно, что в одном из регионов оккупанты играют в сафари с детьми – они просто заставляют детей бежать и стреляют по ногам, если те "не достаточно" быстро бегут. В Буче нашли около 300 трупов со связанными руками, десятки из них предварительно подверглись пыткам", сказала ведущая.

Ефросинина отметила, что эти фото блокируются в сетях.

"Даже цифровые настройки Instagram не способны это переварить. Зато способны мерзкие души "басковых", "манучаровых", "канделаки", "машковых", "симоньян", "соловьевых" и прочей раболепской утвари диктатора Путина", – отметила она.

По словам Ефросининой, она уверена, что люди с перечисленными ею фамилиями видели снимки убитых российскими оккупантами в Буче мирных жителей, а также увидят ее видео, в котором она, в частности, обратилась к российскому пропагандисту и певцу Николаю Баскову.

За сутки до обнародования этих фото н в очередной раз высказал поддержку Путин и войне РФ против Украины, ограничив при этом комментарии. Ефросинина разместила текст его заявление под своим роликом в Instagram.

"Их система построена на лжи, извращении, они впали в либеральную прелесть, а сейчас с каждым днем впадают в отчаяние. А наша жизнь построена на правде и стремлении к справедливости. Нам нечего стыдиться", – написал Басков.

"Послушай, Басков, наполированное ты очко. Ты пишешь, что мы братский народ? Не смей никогда эту фразу вообще произносить! – сказала она. – Мы – Украина – братский народ, который живет во лжи и извращении? Ложь, Николай, это когда тебе запрещают говорить о своей позиции и выходить на улицу с плакатом. Ложь и извращение, гнойные пропагандисты, это когда детям в школе запрещено обсуждать войну и даже произносить это слово. Извращение – когда взятый в плен военный звонит своей мамаше в Россию, а она ему говорит: Сынок, ничего не говори о себе, умоляю, ко мне придут и в тюрьму заберут". Извращение – это когда выблядки российские оккупанты натырили у наших женщин даже нижние белье, звонят своим женам и хвастаются этим, а те говорят: "Побольше, побольше греби!" Ложь и извращение – это когда ваш диктатор не выходит из бункера, а вам рассылаются методички, что писать и где, иначе как это – у нескольких сотен публичных людей практически один в один те же слова в постах? Вот это, Коля, ложь и извращение" – заявила она.

Ефросинина заверила Баскова, что скоро тот будет выступать за еду или же будет продолжать зарабатывать "кровавые деньги", публикуя пропагандистские посты.

"Но в одном ты прав, Коля. Прав! Признаю. В том, что всегда отрицал, что ты гей. Ты и твой любовник [российский ведущий Владислав] Манучаров. Всегда отрицали, что вы геи. Тут – соглашусь. Вы действительно не геи. Вы – пидорасы", – резюмировала Ефросинина..

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