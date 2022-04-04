Гордон: После варварского акта агрессии России мои друзья из РФ для меня умерли

Об этом он сказал после вопроса, покаялся ли кто-то из россиян за нападение на Украину.

"Я считаю, что после того, как Россия совершила акт варварской агрессии, мои друзья и знакомые из РФ должны были мне позвонить в первый или на второй день и спросить: "Дима, ты жив? Что с тобой? Мы чувствуем стыд, нам страшно за Украину, за тебя". Поскольку мне позвонил только один человек, я ни с кем не хочу иметь никаких разговоров и никаких дел. Они для меня умерли все", – заявил Гордон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube