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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон: Украина победит и будет процветающей страной. Весь мир даст деньги на ее восстановление, а зло будет наказано

 
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Гордон: Всем, кто виновны в страшной трагедии, которая сегодня происходит с Украиной: "Ребята, ждите! Все придет"
Гордон: Всем, кто виновны в страшной трагедии, которая сегодня происходит с Украиной: "Ребята, ждите! Все придет" 
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон убежден, что Украина победит в войне с Россией, а все военные преступники понесут наказание. Такое мнение он высказал в эфире программы "Честное слово" на YouTube-канале "Популярная политика".

Во время обсуждения российской агрессии он вспомнил интервью, которое в юности записал с российским актером Роланом Быковым. 

"Как-то у нас с ним такой контакт пошел сразу... Я пацан еще, а он умудренный опытом человек. И он у меня спрашивает: "Хулиган, как ты думаешь, что побеждает: добро или зло?" Я говорю: "Конечно, добро". А он: "Нет, неправда, побеждает всегда зло. А скажи: в чем, несмотря на победу зла, победа добра?" Я совершенно запутался в этих философских категориях, говорю: "Не знаю". А он: "В том, что добро всегда остается добром", – пересказал диалог журналист.

Гордон уверен, что все, кто отдавал преступные приказы, рано или поздно будут привлечены к ответственности. 

"Вы знаете, я абсолютно верю в кармические вещи. Я атеист, не стесняюсь в этом признаться... Но я верю в победу добра, верю, что кармически все всегда становится на свои места. Если кого-то обидел  получишь, если кому-то помог  получишь помощь. Все уравновешивается. Поэтому всем, кто виновны в страшном преступлении, в страшной трагедии, которая сегодня происходит с Украиной: "Ребята, ждите! Может, придет завтра, а может, послезавтра. Ждите. Все придет", – убежден журналист. 

Он сказал, что, несмотря на все разрушения и потери, не считает, что Украина находится в плохом или безнадежном положении.

"Плохо то, что люди гибнут и города разрушаются. Плохо, что бомбят заводы, инфраструктуру... А что касается безнадежности  нет-нет, я абсолютно уверен (даже не надеюсь, а абсолютно уверен): Украина победит. Украина победила. Украина будет процветающей страной, весь мир даст деньги на ее восстановление. Уверен в этом. И зло, конечно же, будет наказано. И мы это увидим с вами. И конец у российского лидера будет бесславный, как и у его приспешников и соратников. И покаяние российского народа будет", – сказал журналист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сегодня 26-й день войны в Украине. По данным телеканала BFMTV, президент РФ Владимир Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны". Оккупанты продолжают обстреливать разные регионы Украины, в том числе на этой неделе усилили атаку на Киев. 

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялось три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк.

Теги: Дмитрий Гордон, российская агрессия, война России против Украины
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