Гордон: Украина победит и будет процветающей страной. Весь мир даст деньги на ее восстановление, а зло будет наказано

Гордон: Всем, кто виновны в страшной трагедии, которая сегодня происходит с Украиной: "Ребята, ждите! Все придет" Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Во время обсуждения российской агрессии он вспомнил интервью, которое в юности записал с российским актером Роланом Быковым.

"Как-то у нас с ним такой контакт пошел сразу... Я пацан еще, а он умудренный опытом человек. И он у меня спрашивает: "Хулиган, как ты думаешь, что побеждает: добро или зло?" Я говорю: "Конечно, добро". А он: "Нет, неправда, побеждает всегда зло. А скажи: в чем, несмотря на победу зла, победа добра?" Я совершенно запутался в этих философских категориях, говорю: "Не знаю". А он: "В том, что добро всегда остается добром", – пересказал диалог журналист.

Гордон уверен, что все, кто отдавал преступные приказы, рано или поздно будут привлечены к ответственности.

"Вы знаете, я абсолютно верю в кармические вещи. Я атеист, не стесняюсь в этом признаться... Но я верю в победу добра, верю, что кармически все всегда становится на свои места. Если кого-то обидел – получишь, если кому-то помог – получишь помощь. Все уравновешивается. Поэтому всем, кто виновны в страшном преступлении, в страшной трагедии, которая сегодня происходит с Украиной: "Ребята, ждите! Может, придет завтра, а может, послезавтра. Ждите. Все придет", – убежден журналист.

Он сказал, что, несмотря на все разрушения и потери, не считает, что Украина находится в плохом или безнадежном положении.

"Плохо то, что люди гибнут и города разрушаются. Плохо, что бомбят заводы, инфраструктуру... А что касается безнадежности – нет-нет, я абсолютно уверен (даже не надеюсь, а абсолютно уверен): Украина победит. Украина победила. Украина будет процветающей страной, весь мир даст деньги на ее восстановление. Уверен в этом. И зло, конечно же, будет наказано. И мы это увидим с вами. И конец у российского лидера будет бесславный, как и у его приспешников и соратников. И покаяние российского народа будет", – сказал журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube