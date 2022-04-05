"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами

"Ненависть к русским, к России и всему, что с ней связано, просто растет с каждой секундой. Каждый русский, кто поддерживает по-прежнему Путина и все действия, которые он совершает, является самым настоящим фашистом. Даже хуже, чем когда-то было в Германии. Очень надеюсь, что зло будет наказуемо и каждый россиянин ощутит всю боль, которую переживают украинцы", – сказал артист. .

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.

В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда". Россия также потребовала созвать 4 апреля заседание Совбеза ООН из-за "вопиющей провокации украинских радикалов", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля подтвердила и обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях Украины. Организация опубликовала показания нескольких местных жителей Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые стали свидетелями или жертвами преступлений российских оккупантов.