Бульвар Шоубиз
 
05 апреля, 2022
 
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"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами

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Барских: Очень надеюсь, что зло будет наказуемо и каждый россиянин ощутит всю боль, которую переживают украинцы
Барских: Очень надеюсь, что зло будет наказуемо и каждый россиянин ощутит всю боль, которую переживают украинцы
Фото: max_barskih / Instagram

Украинский певец Макс Барских 4 апреля в Instagram заявил, что после обнародования снимков убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области россияне, поддерживающее войну РФ против Украины и своего президента Владимира Путина, являются "самыми настоящими фашистами".

"Ненависть к русским, к России и всему, что с ней связано, просто растет с каждой секундой. Каждый русский, кто поддерживает по-прежнему Путина и все действия, которые он совершает, является самым настоящим фашистом. Даже хуже, чем когда-то было в Германии. Очень надеюсь, что зло будет наказуемо и каждый россиянин ощутит всю боль, которую переживают украинцы", – сказал артист. .

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Действия оккупационных войск осудили в ГерманииВеликобританииФранции и других странах и объединениях государств.

В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда". Россия также потребовала созвать 4 апреля заседание Совбеза ООН из-за "вопиющей провокации украинских радикалов", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля подтвердила и обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях Украины. Организация опубликовала показания нескольких местных жителей Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые стали свидетелями или жертвами преступлений российских оккупантов.

Теги: Владимир Путин, Буча, фашисты, война России против Украины, Макс Барских
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