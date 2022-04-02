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02 апреля, 2022
 
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Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела

Барских после нападения РФ на Украину запретил любое использование своей музыки в стране-агрессоре
Барских после нападения РФ на Украину запретил любое использование своей музыки в стране-агрессоре
Фото: max_barskih / Instagram

Украинский певец Макс Барских 31 марта в Instagram разместил фото, на котором запечатлен в компании украинских защитников.

"Рад встрече с ребятами. С завтрашнего дня начинаю учить военное дело", – подписал он снимок.

аа

Контекст:

Макс Барских до нападения РФ на Украину в том числе строил карьеру и в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил российскую агрессию и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги пошли на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ.

Теги: война России против Украины, Макс Барских
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