Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела

"Рад встрече с ребятами. С завтрашнего дня начинаю учить военное дело", – подписал он снимок.

аа

Контекст:

Макс Барских до нападения РФ на Украину в том числе строил карьеру и в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил российскую агрессию и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги пошли на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ.