Бульвар Шоубиз
 
03 апреля, 2022
 
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"Кто бы мог себе представить?" Приступивший к изучению военного дела Барских записал видео в военной форме

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Барских: Еще месяц назад единственное, что было у меня в руках, это микрофон. Но сейчас время меняется
Барских: Еще месяц назад единственное, что было у меня в руках, – это микрофон. Но сейчас время меняется
Фото: max_barskih / Instagram

Украинский певец Макс Барских, который 31 марта сообщил, что приступает к изучению военного дела, 2 апреля в Instagram разместил селфи-ролик, появившись в кадре в военной форме.

"Кто бы мог себе представить? Еще месяц назад единственное, что было у меня в руках, – это микрофон. Но сейчас время меняется. Скажите, как будем праздновать нашу победу?" – обратился к поклонникам на украинском языке артист. 

Он не уточнил, где именно изучает военное дело.

Контекст:

Макс Барских до нападения РФ на Украину в том числе строил карьеру и в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил российскую агрессию и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги пошли на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ.

Теги: война России против Украины, Макс Барских
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