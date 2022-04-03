"Кто бы мог себе представить?" Приступивший к изучению военного дела Барских записал видео в военной форме

"Кто бы мог себе представить? Еще месяц назад единственное, что было у меня в руках, – это микрофон. Но сейчас время меняется. Скажите, как будем праздновать нашу победу?" – обратился к поклонникам на украинском языке артист.
Он не уточнил, где именно изучает военное дело.
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Макс Барских до нападения РФ на Украину в том числе строил карьеру и в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил российскую агрессию и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги пошли на гуманитарную помощь Украине.
Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ.