"Кто бы мог себе представить?" Приступивший к изучению военного дела Барских записал видео в военной форме

Барских: Еще месяц назад единственное, что было у меня в руках, – это микрофон. Но сейчас время меняется Фото: max_barskih / Instagram

"Кто бы мог себе представить? Еще месяц назад единственное, что было у меня в руках, – это микрофон. Но сейчас время меняется. Скажите, как будем праздновать нашу победу?" – обратился к поклонникам на украинском языке артист.

Он не уточнил, где именно изучает военное дело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)