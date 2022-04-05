США намерены объявить о новых санкциях против РФ на этой неделе – Белый дом

"Объявления о новых санкциях можно ожидать на этой неделе, мы находимся в координации с союзниками и партнерами. На этой неделе мы объявим о дополнительном экономическом давлении на Россию", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список президента РФ Владимира Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.