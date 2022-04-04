Путин является жестоким военным преступником и судить его должны на реальном процессе – Байден

Байден считает, что санкции против РФ нужно усилить Фото: ЕРА

Заявление главы Белого дома последовало после освобождения от российских оккупантов Киевской области и обнаружения там сотен убитых захватчиками мирных жителей, в частности в Буче.

Байден назвал Путина "жестоким" и подчеркнул, что происходящее в Буче "возмутительно и все это видят".

По его словам, необходимо собрать материалы для "реального судебного процесса" над военными преступниками.

Также американский президент заявил, что после сообщений о зверствах в Украине намерен добиваться введения дополнительных санкций против России, а также дальше помогать Украине оружием для борьбы с российскими оккупантами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Байден неоднократно называл Путина военным преступником, а еще до масштабного вторжения РФ в Украину соглашался, что глава Кремля – "убийца".

Верхняя палата Конгресса США – Сенат – на заседании 15 марта единогласно приняла резолюцию, осуждающую Путина как военного преступника.