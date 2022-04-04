Путин является жестоким военным преступником и судить его должны на реальном процессе – Байден

Заявление главы Белого дома последовало после освобождения от российских оккупантов Киевской области и обнаружения там сотен убитых захватчиками мирных жителей, в частности в Буче.
Байден назвал Путина "жестоким" и подчеркнул, что происходящее в Буче "возмутительно и все это видят".
По его словам, необходимо собрать материалы для "реального судебного процесса" над военными преступниками.
Также американский президент заявил, что после сообщений о зверствах в Украине намерен добиваться введения дополнительных санкций против России, а также дальше помогать Украине оружием для борьбы с российскими оккупантами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Байден неоднократно называл Путина военным преступником, а еще до масштабного вторжения РФ в Украину соглашался, что глава Кремля – "убийца".
Верхняя палата Конгресса США – Сенат – на заседании 15 марта единогласно приняла резолюцию, осуждающую Путина как военного преступника.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
По ее словам, худшая в Киевской области ситуация с гибелью мирных жителей от рук оккупантов – в Бородянке.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
По словам президента Польши Анджея Дуды, преступления российских оккупантов против мирного населения Бучи делают невозможным достижение компромисса с РФ. Он отметил, что необходимо усилить военную помощь Украине.
В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда".
Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области.