"Нужна серьезная деэскалация". В Белом доме заявили, что Байден пока не планирует разговор с Путиным

Байден пока не планирует разговаривать с Путиным Фото: EPA

"В настоящее время нет [разговор не планируется]. Нам было совершенно ясно, что любое возобновление дипломатии на этом уровне потребует от России значительной демонстрации серьезной деэскалации, но мы этого не видели", – сказала она.