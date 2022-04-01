"Нужна серьезная деэскалация". В Белом доме заявили, что Байден пока не планирует разговор с Путиным

"В настоящее время нет [разговор не планируется]. Нам было совершенно ясно, что любое возобновление дипломатии на этом уровне потребует от России значительной демонстрации серьезной деэскалации, но мы этого не видели", – сказала она.
16 июня 2021 года в Женеве Байден и Путин провели первую встречу после вступления Байдена в должность президента.
Байден обещал встретиться с Путиным после переговоров 24 февраля между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, "если не произойдет вторжение", сообщало 21 февраля "Радіо Свобода".
Выступая 25–26 марта в Варшаве, Байден назвал Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю" и мясником.