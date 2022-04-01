Песков о "дезинформировании Путина": В США просто не понимают, что происходит в Кремле, это вызывает обеспокоенность

СМИ попросили Пескова прокомментировать данные американской разведки, озвученные Белым домом, относительно дезинформирования Путина его собственными советниками о том, насколько плохо российские военные действуют в Украине.

Разведчики считают, что советники Путина боятся говорить ему правду. Так, по словам представителя администрации США, от Путина скрывали информацию об участии в войне солдат срочной службы и случаях их гибели. Путин якобы чувствует, что военные пытаются скрыть от него проблемы на фронте, что уже привело к росту напряженности в отношениях между президентом и министерством обороны РФ, отметил американский чиновник.

Кроме того, США считают, что Путина вводят в заблуждение в отношении ущерба российской экономике от действия санкций.

"Получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не владеют реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, не понимают президента Путина, не понимают механизм принятия решений, не понимают стиль нашей работы, – сказал Песков. – Это не просто жаль, а это вызывает обеспокоенность. Потому что такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, к опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия".

Война России против Украины. Главное (обновляется)