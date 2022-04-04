Чем дольше будет война, тем тяжелее будут последствия для РФ – Шмыгаль

Такое мнение в интервью НВ, опубликованном 4 апреля, выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Я скажу, что значит длительная война. Вы видите, что санкции против РФ ужесточаются. Четыре введенных пакета санкций нашими партнерами (Евросоюзом, США) действуют. Экономика России падает, теряет. У них растет напряжение среди населения, появляются дефициты, возникает ряд ограничений, к которым россияне не привыкли. Поэтому длительная и изнурительная война в первую очередь будет вредить российской экономике", – отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что против РФ уже подготовлен "достаточно жесткий пятый пакет санкций".

"Чем дольше будет эта война, тем тяжелее будут последствия для самого агрессора. Конечно, мы готовы к разным сценариям, мы в любом случае будем отстаивать нашу свободу, нашу независимость, мы боремся за свою жизнь и за свою землю", – резюмировал глава Кабмина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)