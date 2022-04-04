Чем дольше будет война, тем тяжелее будут последствия для РФ – Шмыгаль

Такое мнение в интервью НВ, опубликованном 4 апреля, выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Я скажу, что значит длительная война. Вы видите, что санкции против РФ ужесточаются. Четыре введенных пакета санкций нашими партнерами (Евросоюзом, США) действуют. Экономика России падает, теряет. У них растет напряжение среди населения, появляются дефициты, возникает ряд ограничений, к которым россияне не привыкли. Поэтому длительная и изнурительная война в первую очередь будет вредить российской экономике", – отметил глава правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что против РФ уже подготовлен "достаточно жесткий пятый пакет санкций".
"Чем дольше будет эта война, тем тяжелее будут последствия для самого агрессора. Конечно, мы готовы к разным сценариям, мы в любом случае будем отстаивать нашу свободу, нашу независимость, мы боремся за свою жизнь и за свою землю", – резюмировал глава Кабмина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список президента РФ Владимира Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.