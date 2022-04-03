Пятый пакет санкций ЕС против России будет нацелен на лазейки для обхода ограничений – Кулеба

"На сегодня в Европейском Союзе введены четыре пакета санкций, параллельно происходит реально в ежедневном режиме оценка их применения, выявляются пробелы. И вот как раз в пятом пакете санкций, который вскоре будет принят... огромный блок будет закрывать обнаруженные за последний месяц лазейки для обхода санкций Российской Федерацией", – сказал Кулеба.
Министр отметил, что он и президент Владимир Зеленский общаются с другими главами МИД и лидерами государств, которые Россия пытается использовать для обхода санкций.
Кулеба также обсуждает последствия обхода санкций с американскими и британскими партнерами.
"Не могу раскрыть детали, но скажу, что многие такие пути мы закрыли на политическом уровне", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Кроме того, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.