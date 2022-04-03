Пятый пакет санкций ЕС против России будет нацелен на лазейки для обхода ограничений – Кулеба

Кулеба отметил, что многие пути обхода санкции уже были закрыты на политическом уровне Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

"На сегодня в Европейском Союзе введены четыре пакета санкций, параллельно происходит реально в ежедневном режиме оценка их применения, выявляются пробелы. И вот как раз в пятом пакете санкций, который вскоре будет принят... огромный блок будет закрывать обнаруженные за последний месяц лазейки для обхода санкций Российской Федерацией", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что он и президент Владимир Зеленский общаются с другими главами МИД и лидерами государств, которые Россия пытается использовать для обхода санкций.

Кулеба также обсуждает последствия обхода санкций с американскими и британскими партнерами.

"Не могу раскрыть детали, но скажу, что многие такие пути мы закрыли на политическом уровне", – подчеркнул он.

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