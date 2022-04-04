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Словакия не будет платить за росийский газ в рублях – премьер-министр

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Хегер: Словакия будет действовать в унисон со странами членами ЕС
Хегер: Словакия будет действовать в унисон со странами – членами ЕС
Фото: EPA

Словакия, как и другие страны Евросоюза, не будет платить за российский газ в рублях. Об этом в Facebook вечером 3 апреля заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Словакия будет действовать в унисон со странами – членами ЕС при покупке газа у России. Именно по нашей просьбе началось согласование подхода ЕС к платежам за импорт газа из России. Даже в этой ситуации ключевое значение имеет единство, и мы настаиваем на соблюдении договорных условий и расчетах в евро", – написал глава правительства.

https://www.facebook.com/premier.sr/posts/529791162044273

3 апреля министр экономики Словакии Ричард Сулик заявлял о возможности страны согласиться на требования президента РФ Владимира Путина и оплачивать поставки российского газа в рублях.

Контекст:

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями. Решение вступило в силу с 1 апреля.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны ЕС, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южная Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада – отказались платить рублями за газ. Также против выступили Польша и Словакия, а затем и весь Евросоюз.

30 марта после разговора канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным в ФРГ заявили, что договоренности G7 об оплате газа РФ только долларами и евро остаются в силе. РФ предложила схему, согласно которой платежи в евро будут переводиться в неподсанкционный "Газпромбанк", затем банк конвертирует оплату в рубли.

В минфине РФ заявляли также, что поскольку из-за санкций лишились доступа к половине своих золотовалютных резервов, то будут платить долги "недружественным" странам в рублях. Однако после этого российское правительство отчиталось о выплате по внешнему долгу в иностранной валюте, избежав суверенного дефолта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, евро, газ, санкции, Словакия, рубль, Эдуард Хегер
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