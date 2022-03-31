Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с "недружественными" странами на рубли

"Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", – сказал он.

По словам Путина, если же такие платежи не будут производиться, в РФ будут считать это "неисполнением обязательств со стороны покупателей – со всеми вытекающими последствиями".

"Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены", – заявил он.

Как сообщает "Медуза", из указа Путина следует, что для оплаты газа западные страны должны будут открыть рублевые счета в "Газпромбанке". Он будет продавать на Мосбирже валюту, которую зачислят покупатели российского газа.