Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с "недружественными" странами на рубли

"Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", – сказал он.
По словам Путина, если же такие платежи не будут производиться, в РФ будут считать это "неисполнением обязательств со стороны покупателей – со всеми вытекающими последствиями".
"Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены", – заявил он.
Как сообщает "Медуза", из указа Путина следует, что для оплаты газа западные страны должны будут открыть рублевые счета в "Газпромбанке". Он будет продавать на Мосбирже валюту, которую зачислят покупатели российского газа.
23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.
"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны ЕС, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южная Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.
Страны "Большой семерки" – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада – отказались платить рублями за газ. Также против выступили Польша и Словакия, а затем и весь Евросоюз.
В минфине РФ заявляли также, что поскольку из-за санкций лишились доступа к половине своих золотовалютных резервов, то будут платить долги "недружественным" странам в рублях. Однако после этого российское правительство отчиталось о выплате по внешнему долгу в иностранной валюте, избежав суверенного дефолта.
По итогам разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с Путиным в правительстве Германии заявили, что договоренность стран G7 об оплате за поставки российских энергоносителей только в евро или долларах, как и предусмотрено договорами, остается в силе.