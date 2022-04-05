Зеленский заявил, что российские оккупанты в дальнейшем могут пытаться скрывать следы своих военных преступлений

Зеленский: Каждый нормальный человек в мире понимает, кто принес войну и массовые смерти на украинскую землю Фото: president.gov.ua

Президент подчеркнул, что все преступления российских оккупантов фиксируются, чтобы все виновные понесли наказание, и Украина заинтересована в максимально полном, прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу.

"Уверен, вы знаете о новой старой тактике российских пропагандистов, пытающихся постоянно отвергать обвинения против российских военных. Почему новая старая? Все просто. Такую же тактику они применили, когда оккупанты сбили малайзийский Boeing над Донбассом. Они обвиняли Украину. Даже придумывали разные конспирологические якобы объяснения. Дошли даже до утверждений, что трупы "подбросили" на борт самолета перед тем, как он упал", – рассказал Зеленский.

Он заявил, что сейчас российские пропагандисты тоже врут и пытаются искажать факты.

"Но как и тогда, у них ничего не выйдет. Они не смогут обмануть весь мир. Придет время, когда каждый россиянин узнает всю правду о том, кто из их сограждан убивал. Кто приказывал. Кто закрывал глаза на убийства. Мы все это установим. И сделаем всемирно известным", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас есть гораздо больше инструментов для привлечения к ответственности виновных, чем во время Второй мировой войны.

"Следует осознавать также и то, что после огласки массовых убийств гражданских на Киевщине оккупанты могут по-другому относиться к своим преступлениям на другой территории нашего государства, куда они зашли. Они уже запускают лживую кампанию, чтобы скрыть свою вину в массовых убийствах гражданских людей в Мариуполе. Они сделают десятки постановочных интервью, перемонтированных записей, будут специально убивать людей так, чтобы это выглядело, будто их убил кто-то другой. Вероятно, теперь оккупанты будут пытаться скрыть следы своих преступлений. Они не сделали этого в Буче, когда отступали. Но на другой территории это возможно. Я хочу сразу сказать: каждый нормальный человек в мире понимает, кто принес войну и массовые смерти на украинскую землю. Есть множество доказательств того, что именно российские войска уничтожают мирные города. Похищают, истязают, убивают мирных людей", – заявил глава государства.

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