В освобожденной от российских оккупантов Буче в детском санатории обнаружили пыточную с пятью погибшими

"В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин с завязанными руками. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а затем убивали их", – говорится в сообщении.
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в Facebook, что тела погибших выявили в детском оздоровительном санатории МВД "Променистий", который находится в Буче по адресу ул. Вокзальная, 123.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить экспорт нефти и угля из РФ.
По словам президента Польши Анджея Дуды, преступления российских оккупантов против мирного населения Бучи делают невозможным достижение компромисса с РФ. Он отметил, что необходимо усилить военную помощь Украине.
В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда".
Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области.