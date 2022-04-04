В освобожденной от российских оккупантов Буче в детском санатории обнаружили пыточную с пятью погибшими

Тела пятерых мужчин с завязанными руками обнаружили в детском оздоровительном санатории МВД "Променистий", отметил Аваков Фото: Arsen Avakov / Facebook

"В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин с завязанными руками. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а затем убивали их", – говорится в сообщении.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в Facebook, что тела погибших выявили в детском оздоровительном санатории МВД "Променистий", который находится в Буче по адресу ул. Вокзальная, 123.

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