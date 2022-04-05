"По площади я могу это сделать". Андрей Шевченко заявил, что примет в своем доме две семьи из Украины и намерен пригласить еще одну

Шевченко: Я подал документы, что готов принять у себя две семьи, потому что у меня две гостевые комнаты Фото: ЕРА

"Они не хотели ехать, хотели остаться. 20 дней мама была у себя дома, но состояние здоровья ее начало ухудшаться, поэтому мы решили ее забрать. Сестра и мама сели в машину, забрали двух собак и доехали в Ужгород. Остановились там. Сейчас они перешли границу и приехали в Италию", – рассказал он.

По словам Шевченко, кроме матери и сестры, он пригласил в свой дом еще две семьи.

"Скорее всего, завтра или послезавтра буду приглашать третью. Я подал документы о том, что на данный момент готов принять у себя две семьи, потому что у меня две гостевые комнаты и по площади я могу это сделать. Я подаю документы, они рассматривают мои возможности и будут определяться, какие семьи мне отправлять", – отметил футболист.

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Видео: Українська правда / YouTube

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