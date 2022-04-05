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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Звезды" России, так и будете молчать?" Рэпер Face назвал геноцидом убийство российскими оккупантами мирных жителей в Буче

Рэпер Face: Военнослужащие РФ должны быть приговорены к высшей мере наказания
Рэпер Face: Военнослужащие РФ должны быть приговорены к высшей мере наказания
Фото: facepublicenemy / Instagram

Российский рэпер Face 4 апреля после обнародования снимков убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области обратился в Instagram к замалчивающим или поддерживающим войну РФ против Украины коллегам из России, Украины и Беларуси.

Артист также разместил в своем микроблоге снимки убитых российскими военными мирных украинцев. 

"Буча, Мотыжин, Мариуполь. Сердце разрывается, смотря на эти фотографии. Это геноцид. Военнослужащие Российской Федерации, которые в этом участвовали, должны быть преданы суду Международного военного трибунала и приговорены к высшей мере наказания. Вы хуже гитлеровцев! "Звезды" России, Беларуси и некоторые "звезды" Украины, так и будете дальше молчать, развлекаясь в Дубае?" – написал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Рэпер Face в январе 2022 года покинул Россию. Родственники артиста в интервью российским СМИ говорили, что его вынудили уехать.

12 марта он осудил нападение РФ на Украину, а после провел несколько благотворительных концертов в поддержку украинцев. 

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.

Действия оккупационных войск осудили в ГерманииВеликобританииФранции и других странах и объединениях государств. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить экспорт нефти и угля из РФ.

По словам президента Польши Анджея Дуды, преступления российских оккупантов против мирного населения Бучи делают невозможным достижение компромисса с РФ. Он отметил, что необходимо усилить военную помощь Украине.

В минобороны РФ назвали фотографии и видеокадры из Бучи "очередной постановкой киевского режима для западных СМИ", сообщил пропагандистский канал военного ведомства "Звезда".

Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области.

Теги: убийство, геноцид, война России против Украины, трибунал, военнослужащий, рэпер Face
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