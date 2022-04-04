ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жертвами обстрелов Николаева 4 апреля стали 10 человек, почти 50 раненых – мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Николаев неоднократно обстреливали
Николаев неоднократно обстреливали
Фото: Ганна Замазєєва / Facebook (архив)

В результате обстрелов российскими оккупантами Николаева 4 апреля погибли 10 жителей города, проинформировал в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

"Предварительно в результате обстрелов Николаева кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых. Кроме жилых домов, российские войска обстреляли одну городскую больницу, одну областную больницу, Центр профилактических болезней, Дом ребенка, 11 детских садов, 12 школ, одно ПТУ, два филиала заведений внешкольного образования", – написал он.

Мэр отметил, что в результате российской агрессии были повреждены высоковольтные линии и газопровод.

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева уточнила в Facebook, что обстреливали центр Николаева.

"Снова гражданские кварталы и медицинские учреждения, детскую больницу. К сожалению, у нас снова есть погибшие и раненые. В том числе и дети", – написала она.

https://www.facebook.com/zamazeeva.official/videos/351956376945516/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину, которое российские войска начали 24 февраля, был оккупирован Херсон, а расположенный в 45 километрах Николаев оккупанты захватить не сумели.

Николаев постоянно обстреливается.

Теги: Россия, медицина, Николаев, война, агрессия, раненые, газопровод, вторжение, жертвы, дети, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Александр Сенкевич, больницы, погибшие, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины
Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище!
  Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище!
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
Оливия Родриго, Леди Гага и Канье Уэст. Названы лауреаты премии "Грэмми 2022"
Оливия Родриго, Леди Гага и Канье Уэст. Названы лауреаты премии "Грэмми 2022"
"Маленький украинец. Дитя войны". MamaRika написала письмо от имени своего маленького сына
"Маленький украинец. Дитя войны". MamaRika написала письмо от имени своего маленького сына
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову
"Кто бы мог себе представить?" Приступивший к изучению военного дела Барских записал видео в военной форме
"Кто бы мог себе представить?" Приступивший к изучению военного дела Барских записал видео в военной форме
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову (72392)
2
Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (42762)
3
"Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео (40683)
4
"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться (14888)
5
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину (13883)
6
Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали (12120)
7
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь (9765)
8
Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду (8711)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS