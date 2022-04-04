Жертвами обстрелов Николаева 4 апреля стали 10 человек, почти 50 раненых – мэр

"Предварительно в результате обстрелов Николаева кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых. Кроме жилых домов, российские войска обстреляли одну городскую больницу, одну областную больницу, Центр профилактических болезней, Дом ребенка, 11 детских садов, 12 школ, одно ПТУ, два филиала заведений внешкольного образования", – написал он.

Мэр отметил, что в результате российской агрессии были повреждены высоковольтные линии и газопровод.

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева уточнила в Facebook, что обстреливали центр Николаева.

"Снова гражданские кварталы и медицинские учреждения, детскую больницу. К сожалению, у нас снова есть погибшие и раненые. В том числе и дети", – написала она.

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