Российские оккупанты принудительно вывозят жителей Изюма в РФ – Генштаб ВСУ

"В городе Изюм противник проводит фильтрационные мероприятия и принудительный вывоз местных жителей на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Страдают мирные жители и на временно оккупированной территории Херсонской области.

"Вокруг Новой Каховки противник ужесточил пропускной режим на блокпостах. Захватчики прибегают к задержанию мирных жителей и принуждению их к инженерному оборудованию позиций. Участились случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения", – рассказали в Генштабе.

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