Российские оккупанты принудительно вывозят жителей Изюма в РФ – Генштаб ВСУ

"В городе Изюм противник проводит фильтрационные мероприятия и принудительный вывоз местных жителей на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Страдают мирные жители и на временно оккупированной территории Херсонской области.
"Вокруг Новой Каховки противник ужесточил пропускной режим на блокпостах. Захватчики прибегают к задержанию мирных жителей и принуждению их к инженерному оборудованию позиций. Участились случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения", – рассказали в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 марта в России заявили об оккупации Изюма, председатель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов эту информацию опроверг.
29 марта начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил, что в городе осталось около 20 тыс. человек и бои за Изюм продолжаются.
О захвате Изюма оккупантами Стрельник проинформировал 1 апреля.