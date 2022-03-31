ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Депутат от ОПЗЖ Фомичевский провел в Изюм российских солдат, показав им безопасный путь – горсовет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фомичевский (слева) показал российским солдатам незащищенную дорогу в Изюм
Фомичевский (слева) показал российским солдатам незащищенную дорогу в Изюм
Фото: myrotvorets.center

Депутат Изюмского горсовета (Харьковская область) от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Анатолий Фомичевский провел в Изюм российских солдат, показав им незащищенную дорогу. Об этом 29 марта рассказал начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник на своей странице в Facebook.

Стрельник отметил, что 26 марта начали поступать данные о том, что в Изюм начали заходить российские оккупанты.

"Как оказалось, они не просто вошли в город, а их провел и показал им незащищенный путь к Изюму, государственный предатель – Анатолий Фомичевский. Именно из-за него российские оккупанты смогли незаметно зайти в город, но Вооруженные силы Украины не сдаются и продолжают ожесточенные бои за Изюм против российских оккупантов", – написал он.

По словам Стрельника, если бы российским оккупантам не указали путь в город, они бы никогда не смогли туда попасть, а теперь из-за них Изюм полностью заблокирован и доступа для доставки гуманитарной помощи туда нет.

"Единственной надеждой на спасение для около 20 тыс. оставшихся в блокадном городе изюмчан остается только наша армия", – добавил он.

Контекст:

В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.

Изюм остается критической точкой в области, отмечал глава обладминистрации Олег Синегубов. По его словам, есть проблемы с доставкой гуманитарной помощи, оккупанты не согласовывают "зеленые коридоры". 

24 марта в России заявили об оккупации Изюма, Синегубов эту информацию опроверг.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Изюм, война России против Украины, Оппозиционная платформа – За жизнь, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самый большой ребенок в мире". Рианна показала живот на позднем сроке беременности
"Самый большой ребенок в мире". Рианна показала живот на позднем сроке беременности
  Джамала: Сейчас я не певица. Я – спикер, который может сказать в лицо, что нам нужно оружие, нужно закрыть небо, практически наезжать на них
  Джамала: Сейчас я не певица. Я – спикер, который может сказать в лицо, что нам нужно оружие, нужно закрыть небо, практически наезжать на них
Ващук: Через три дня после того, как мы вышли по гуманитарному коридору, в мой дом заехали "освободители". Хорошо, что я успел вывезти детей
Ващук: Через три дня после того, как мы вышли по гуманитарному коридору, в мой дом заехали "освободители". Хорошо, что я успел вывезти детей
"Бородатая мамуля к вам обязательно придет!" Суровцев хочет открыть комнату для животных из горячих точек
"Бородатая мамуля к вам обязательно придет!" Суровцев хочет открыть комнату для животных из горячих точек
"Козаки йдуть". Беленюк надел патриотическую футболку с культовой надписью. Фото
"Козаки йдуть". Беленюк надел патриотическую футболку с культовой надписью. Фото
  "К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой
  "К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой
  "В такое время надо общаться". Приходько во время войны помирилась с матерью. Они не общались три года
  "В такое время надо общаться". Приходько во время войны помирилась с матерью. Они не общались три года
"21 год назад в этот день родилась моя любовь". Брежнева пожелала в день рождения дочери мирной жизни всем детям
"21 год назад в этот день родилась моя любовь". Брежнева пожелала в день рождения дочери мирной жизни всем детям
Могилевская: Я утром делаю прическу, чтобы чувствовать себя красивой и живой. Это мой способ сказать: "Я не сдамся!"
Могилевская: Я утром делаю прическу, чтобы чувствовать себя красивой и живой. Это мой способ сказать: "Я не сдамся!"
  "Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук
  "Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук
  "Мы пытаемся бороться с мародерами, с людьми, которые могут шастать по чужим квартирам". 62-летний Боклан рассказал, как помогает теробороне
  "Мы пытаемся бороться с мародерами, с людьми, которые могут шастать по чужим квартирам". 62-летний Боклан рассказал, как помогает теробороне
67-летний Уиллис завершил карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. Семья озвучила диагноз актера
67-летний Уиллис завершил карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. Семья озвучила диагноз актера
Создатели платформы об артистах, замалчивающих нападение РФ на Украину, убрали из черного списка "признавшую свои ошибки" Лободу
Создатели платформы об артистах, замалчивающих нападение РФ на Украину, убрали из черного списка "признавшую свои ошибки" Лободу
"Не могла подумать, через какие испытания придется пройти". Звезда "Танцев со звездами" Яна Заец во время войны во второй раз стала матерью
"Не могла подумать, через какие испытания придется пройти". Звезда "Танцев со звездами" Яна Заец во время войны во второй раз стала матерью
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации
Точилка в виде стоящего на четвереньках голозадого Путина стала хитом продаж на американском сайте. Фото
Точилка в виде стоящего на четвереньках голозадого Путина стала хитом продаж на американском сайте. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой (79890)
2
"Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары (41071)
3
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу (21274)
4
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына (20230)
5
"Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне (16522)
6
"Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук (15171)
7
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже (14437)
8
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации (11921)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS