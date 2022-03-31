Депутат от ОПЗЖ Фомичевский провел в Изюм российских солдат, показав им безопасный путь – горсовет

Стрельник отметил, что 26 марта начали поступать данные о том, что в Изюм начали заходить российские оккупанты.

"Как оказалось, они не просто вошли в город, а их провел и показал им незащищенный путь к Изюму, государственный предатель – Анатолий Фомичевский. Именно из-за него российские оккупанты смогли незаметно зайти в город, но Вооруженные силы Украины не сдаются и продолжают ожесточенные бои за Изюм против российских оккупантов", – написал он.

По словам Стрельника, если бы российским оккупантам не указали путь в город, они бы никогда не смогли туда попасть, а теперь из-за них Изюм полностью заблокирован и доступа для доставки гуманитарной помощи туда нет.

"Единственной надеждой на спасение для около 20 тыс. оставшихся в блокадном городе изюмчан остается только наша армия", – добавил он.