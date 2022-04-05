18 500 оккупантов и 150 самолетов. Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях российский армии

Ориентировочные потери россиян составили:
личный состав – 18 500 человек;
танки – 676;
боевые бронированные машины – 1858;
артиллерийские системы – 332;
реактивные системы залпового огня – 107;
средства противовоздушной обороны – 55;
самолеты – 150;
вертолеты – 134;
автомобильная техника – 1322;
корабли и катера – 7;
цистерны с горюче-смазочными материалами – 76;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 94;
специальная техника – 25;
пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов – 4.
В Генштабе отмечают, что данные уточняются – подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на апрель российским оккупантам удалось захватить часть территорий на юге, севере и северо-востоке страны, а также продвинуться на Донбассе. Бои продолжаются.
2 апреля Вооруженные силы Украины полностью освободили Киевскую область.
4 апреля в Генштабе отметили, что потери РФ уже достигли размеров армий некоторых стран.