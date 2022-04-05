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ВОЙНА В УКРАИНЕ

18 500 оккупантов и 150 самолетов. Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях российский армии

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Потери российских оккупантов уже достигли размеров армий некоторых стран
Потери российских оккупантов уже достигли размеров армий некоторых стран
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По состоянию на 5 апреля потери российских оккупантов в живой силе составили порядка 18,5 тыс. человек. Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ориентировочные потери россиян составили:

личный состав – 18 500 человек;
танки – 676;
боевые бронированные машины – 1858;
артиллерийские системы – 332;
реактивные системы залпового огня – 107;
средства противовоздушной обороны – 55;
самолеты – 150;
вертолеты – 134;
автомобильная техника – 1322;
корабли и катера – 7;
цистерны с горюче-смазочными материалами – 76;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 94;
специальная техника – 25;
пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов – 4.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются – подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/288127200167032

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на апрель российским оккупантам удалось захватить часть территорий на юге, севере и северо-востоке страны, а также продвинуться на Донбассе. Бои продолжаются.

2 апреля Вооруженные силы Украины полностью освободили Киевскую область.

4 апреля в Генштабе отметили, что потери РФ уже достигли размеров армий некоторых стран.

Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, вертолет, артиллерия, самолеты, ВСУ, война России против Украины, корабли, российские военные, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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