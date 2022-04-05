18 500 оккупантов и 150 самолетов. Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях российский армии

Ориентировочные потери россиян составили:

личный состав – 18 500 человек;

танки – 676;

боевые бронированные машины – 1858;

артиллерийские системы – 332;

реактивные системы залпового огня – 107;

средства противовоздушной обороны – 55;

самолеты – 150;

вертолеты – 134;

автомобильная техника – 1322;

корабли и катера – 7;

цистерны с горюче-смазочными материалами – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94;

специальная техника – 25;

пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов – 4.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются – подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на апрель российским оккупантам удалось захватить часть территорий на юге, севере и северо-востоке страны, а также продвинуться на Донбассе. Бои продолжаются.

2 апреля Вооруженные силы Украины полностью освободили Киевскую область.

4 апреля в Генштабе отметили, что потери РФ уже достигли размеров армий некоторых стран.