Для Украины будет победой откат России на позиции до 24 февраля. Война за Донбасс может стать "Сталинградом" – Зеленский

"Во-первых, чтобы не потерять наш суверенитет. Это очень важно. Во-вторых, я очень хочу, чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей. Третье: не может быть никаких разговоров о том, что мы дадим возможность Крым назвать чьей-то территорией. Это только наша – украинская – территория. Я согласен, что может быть вопрос об отсрочке этого. Это, еще раз подчеркиваю, может быть такое компромиссное решение, если оно будет стоить так... стоить этого. И Донбасс для меня – Украина, и для нас всех – это Украина. О территориях, которые они сейчас временно оккупировали, я просто... мы просто не говорим. Даже не обсуждается любой статус тех территорий, которые сегодня наши, или которые были полностью под нашим контролем до 24 числа. Хотя условия такие есть, мы их слышали, ультимативные с самого начала. И именно война за Донбасс, тот самый "Сталинград", который может быть или будет, он будет именно за это. То, что Россия признала ОРДЛО, – мы должны найти выход из этой ситуации. Мы – как Украина. Для нас эти территории как украинские и сохранение их статуса как украинских очень важны. Я считаю, что это одна из принципиальных и важных для нас вещей. Но, повторюсь, это будет самая сложная история", – сказал Зеленский.

Журналист уточнил, будет ли считаться победой для Украины откат войск РФ на позиции до начала вторжения – на 23 февраля.

"Я считаю, что это победа. Я считаю лично – на сегодня для это победа Украины", – ответил он.

"Дипломатическая, но не в войне?" – спросил Карпяк.

"Я считаю, что в войне. Я понимаю, где мы, кто мы, что мы за государство, что мы потеряли, что можем потерять и что мы сохранили. И я считаю, что отбить полномасштабную войну в ту точку, с которой она началась, до 24 числа, для нас это точно победа", – ответил президент.

Зеленского также спросили о "цене" возвращения оккупированного Донбасса военным путем.

"Первый шаг: как минимум может быть – самые мощные наши воины или одни из самых мощных. Это ООС. Это может быть ценой. То, как они воюют... Они воюют с саранчой, так это называется сегодня. На одного человека там идут я даже не могу представить сколько людей. А это будет сразу 40–50 тыс. наших. Это если мы без тактик, стратегий сказали: "Вперед, бежим". Так не будет. Потому что мы не можем, условно, за одни сутки. Это не одни сутки, это пять-шесть дней боев. В целом это может стоить нам сотни тысяч людей. Мы будем терять и забирать жизни. И нельзя сказать, что мы уже потеряли. Так нельзя рассчитывать. Потому что нашему государству нужна крепкая армия. Если мы хотим самых мощных, самых опытных людей потерять из-за того, что "я сейчас хочу", мы должны понять, что к нам вернутся, и уже не через два-три года, а через месяц, во все другие позиции и во все снова Бучи. Это не игрушки", – ответил он.

Президент сказал, что военным об этом известно, и к этому нужно "относиться последовательно".

"Я считаю победой ВСУ, народа Украины и дипломатии – если мы в первую часть любых договоренностей, которые состоятся или не состоятся, что там будет в будущем, никто не знает, но если мы отобьем все наше государство до той точки, о которой я сказал, и будем иметь хотя бы понимание, что или о чем мы будем говорить в будущем о временно оккупированных территориях, я считаю, что это победа", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)