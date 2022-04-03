Следком РФ предъявил обвинения Гелетею, Полтораку, Муженко, Наеву, Бурбе и другим украинским военным в "геноциде гражданского русскоязычного населения"

По мнению российских следователей, "украинские военные и националисты" совершили ряд преступлений "в отношении мирного населения Луганской и Донецкой народных республик".

22 украинских военным Следком РФ в дополнение к ранее предъявленному обвинению в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 Уголовного кодекса РФ) заочно предъявил обвинения в геноциде гражданского русскоязычного населения (ст. 357 Уголовного кодекса РФ)

В российском ведомстве заявили, что украинские военные отдавали приказы, а другие их выполняли, "с целью полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан, проживающих на территории Луганской и Донецкой народных республик".

В числе военных, против которых возбуждены уголовные дела в России – экс-министр обороны Украины (июль – октябрь 2014 года) Валерий Гелетей, экс министр обороны Украины (октябрь 2014 – август 2019) Степан Полторак, бывший начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ (июль 2014 – май 2019) Виктор Муженко, командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев, бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (октябрь 2016 – август 2020) Василий Бурба и другие.

Война России против Украины. Главное (обновляется)