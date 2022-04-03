Следком РФ предъявил обвинения Гелетею, Полтораку, Муженко, Наеву, Бурбе и другим украинским военным в "геноциде гражданского русскоязычного населения"

По мнению российских следователей, "украинские военные и националисты" совершили ряд преступлений "в отношении мирного населения Луганской и Донецкой народных республик".
22 украинских военным Следком РФ в дополнение к ранее предъявленному обвинению в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 Уголовного кодекса РФ) заочно предъявил обвинения в геноциде гражданского русскоязычного населения (ст. 357 Уголовного кодекса РФ)
В российском ведомстве заявили, что украинские военные отдавали приказы, а другие их выполняли, "с целью полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан, проживающих на территории Луганской и Донецкой народных республик".
В числе военных, против которых возбуждены уголовные дела в России – экс-министр обороны Украины (июль – октябрь 2014 года) Валерий Гелетей, экс министр обороны Украины (октябрь 2014 – август 2019) Степан Полторак, бывший начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ (июль 2014 – май 2019) Виктор Муженко, командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев, бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (октябрь 2016 – август 2020) Василий Бурба и другие.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российский Следком регулярно предъявляет недоказанные обвинения Украине, а также отдельным политическим и общественным деятелям. В декабре 2020 года ведомство сообщило о предъявлении украинцу Виталию Маркиву обвинения в убийстве. По версии ведомства, украинский нацгвардеец в мае 2014 года на Донбассе якобы передал артиллеристам координаты россиянина и двух иностранных журналистов, а затем стрелял в них из автомата.
В августе 2021 года Следком возбудил уголовное дело по статье "экоцид" из-за прекращения подачи воды в оккупированный Крым из Украины.
В ноябре в российском ведомстве заявили, что проверят и оценят действия главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова из-за публикации им видео, на котором он стреляет из гаубицы.
17 февраля 2022 года Следком объявил, что на Донбассе якобы найдены "массовые захоронения мирных жителей", погибших "в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году".
19 февраля в Следкоме заявили, что в Ростовской области РФ в нескольких километрах от границы с Украиной взорвались два снаряда, якобы выпущенные с территории Украины.
23 февраля, накануне начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Следком опубликовал список украинских военных и политических деятелей, якобы причастных к "убийству русскоязычных людей Донбасса".