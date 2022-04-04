"Прости нам зруйновані міста наші, хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим". Поэтесса Якимчук выступила на "Грэмми". Видео

"Украинская поэтесса-беженка прочитала короткое стихотворение во время музыкального трибьюта [ американского певца] Джона Ледженда украинскому народу на "Грэмми", – говорится в посте.
Lyuba Yakimchuk, a Ukrainian refugee poet, recited a brief poem during John Legend's musical tribute to the Ukrainian people at the #GRAMMYs. pic.twitter.com/Q96YeR3l4p— NowThis (@nowthisnews) April 4, 2022
"Это адаптированный вариант моего стихотворения "молитва" из выходившей в "Видавництві старого Лева" книги "Абрикоси Донбасу", – объяснила поэтесса 3 апреля в Facebook.
Она также опубликовала оригинальный украиноязычный вариант стихотворения. Текст подается с сохранением пунктуации автора.
отче наш, що є на небі
у повному місяці
та в порожньому сонці
захисти від смерті моїх батьків
чия хата стоїть на лінії вогню
і вони не хочуть її покидати
як домовину
хліб наш насущний віддай голодним
і нехай вони перестануть їсти одне одного
і прости нам зруйновані міста наші
хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим
захисти і вбережи
моїх батьків
мого чоловіка
моє дитя
і мою Батьківщину
Любовь Якимчук родилась 19 ноября 1985 года в Первомайске Луганской области. Ее стихи переведены на английский, немецкий, русский, шведский, французский, польский, литовский, иврит, словацкий, хорватский, словенский, белорусский, румынский, сербский языки.
64-я церемония вручения "Грэмми" состоялась в Лас-Вегасе в ночь на 4 апреля. Ранее ожидалось, что она пройдет 31 января 2022 года в Лос-Анджелесе, но 5 января организаторы отменили мероприятие из-за распространения в США штамма коронавируса "Омикрон".
"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний в 1958 году.