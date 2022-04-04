"Прости нам зруйновані міста наші, хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим". Поэтесса Якимчук выступила на "Грэмми". Видео

"Украинская поэтесса-беженка прочитала короткое стихотворение во время музыкального трибьюта [ американского певца] Джона Ледженда украинскому народу на "Грэмми", – говорится в посте.

"Это адаптированный вариант моего стихотворения "молитва" из выходившей в "Видавництві старого Лева" книги "Абрикоси Донбасу", – объяснила поэтесса 3 апреля в Facebook.

Она также опубликовала оригинальный украиноязычный вариант стихотворения. Текст подается с сохранением пунктуации автора.

отче наш, що є на небі

у повному місяці

та в порожньому сонці

захисти від смерті моїх батьків

чия хата стоїть на лінії вогню

і вони не хочуть її покидати

як домовину

хліб наш насущний віддай голодним

і нехай вони перестануть їсти одне одного

і прости нам зруйновані міста наші

хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим

захисти і вбережи

моїх батьків

мого чоловіка

моє дитя

і мою Батьківщину

Контекст:

Любовь Якимчук родилась 19 ноября 1985 года в Первомайске Луганской области. Ее стихи переведены на английский, немецкий, русский, шведский, французский, польский, литовский, иврит, словацкий, хорватский, словенский, белорусский, румынский, сербский языки.

64-я церемония вручения "Грэмми" состоялась в Лас-Вегасе в ночь на 4 апреля. Ранее ожидалось, что она пройдет 31 января 2022 года в Лос-Анджелесе, но 5 января организаторы отменили мероприятие из-за распространения в США штамма коронавируса "Омикрон".

"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний в 1958 году.