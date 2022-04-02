Бульвар Шоубиз
 
02 апреля, 2022
 
Новости

Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Брюса Уиллиса диагностировали афазию нарушение речи
У Брюса Уиллиса диагностировали афазию – нарушение речи
Фото: ЕРА

Сооснователи американской антипремии "Золотая малина" отозвали награду, ранее присужденную американскому актеру Брюсу Уиллису, после того как его семья сообщила о его недуге. Об этом 31 марта сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление организаторов.

В обнародованном изданием заявлении подчеркивается, что в случае, если актерская игра зависит от состояния здоровья актера, организаторы считают недопустимым вручать номинанту антипремию.

Церемония награждения лауреатов за худшие достижения в кинематографе по итогам 2021 года состоялась в США 26 марта. Уиллис номинировался на "Золотую малину" за съемки в восьми фильмах, в итоге жюри присудило антипремию картине "Звездный рубеж" с его участием.

Контекст:

30 марта старшая дочь Брюса Уиллиса сообщила, что он завершает карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. У актера диагностировали афазию  нарушение речи.

Теги: здоровье, карьера, актер, Брюс Уиллис, награда, Золотая малина, церемония, диагноз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
За распространение данных о перемещении войск и вооружения – от трех до восьми лет заключения. Главное из нового закона
За распространение данных о перемещении войск и вооружения – от трех до восьми лет заключения. Главное из нового закона
Елена ПОСКАННАЯ
  Сикорский: Путину нужно понять, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. День, когда он воспользуется ядерным оружием, станет его последним днем
  Сикорский: Путину нужно понять, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. День, когда он воспользуется ядерным оружием, станет его последним днем
Дмитрий ГОРДОН
  Командир полка "Азов" Прокопенко: Когда настанет время – мы пойдем в контратаку и уничтожим всех, кто стоит вокруг Мариуполя
  Командир полка "Азов" Прокопенко: Когда настанет время – мы пойдем в контратаку и уничтожим всех, кто стоит вокруг Мариуполя
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Смит после избиения ведущего на церемонии вручения премии "Оскар" покинул Американскую киноакадемию
Смит после избиения ведущего на церемонии вручения премии "Оскар" покинул Американскую киноакадемию
  "Каждый помогает на своем фронте". Kalush Orchestra отправится в европейский тур для поддержки Украины
  "Каждый помогает на своем фронте". Kalush Orchestra отправится в европейский тур для поддержки Украины
Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду
Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду
  "Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео
  "Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео
Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела
Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела
"Какие у нас сильные и мужественные защитники!" Федишин и Хмара выступили для ВСУ. Видео
"Какие у нас сильные и мужественные защитники!" Федишин и Хмара выступили для ВСУ. Видео
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети
"Наша возьме". Группа "Ляпис Трубецкой" во время подготовки к благотворительному концерту в поддержку Украины спела на фоне двух флагов
"Наша возьме". Группа "Ляпис Трубецкой" во время подготовки к благотворительному концерту в поддержку Украины спела на фоне двух флагов
"Путин х...йло". Скрипка презентовал кавер-версию песни Highway To Hell
"Путин – х...йло". Скрипка презентовал кавер-версию песни Highway To Hell
  Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой
  Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой
  Лазарева о России: До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод. Я не горю желанием туда возвращаться
  Лазарева о России: До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод. Я не горю желанием туда возвращаться
  "Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов
  "Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов
  60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию
  60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию
Театр в России отменил выступление осудившей Путина и нападение РФ на Украину певицы Нетребко
Театр в России отменил выступление осудившей Путина и нападение РФ на Украину певицы Нетребко
"Нам нужно выстоять и быть сильными". Дорофеева под песню Кузьмы "Старі фотографії" показала, какой была ее жизнь в мирное время
"Нам нужно выстоять и быть сильными". Дорофеева под песню Кузьмы "Старі фотографії" показала, какой была ее жизнь в мирное время
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS