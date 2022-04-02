Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду

В обнародованном изданием заявлении подчеркивается, что в случае, если актерская игра зависит от состояния здоровья актера, организаторы считают недопустимым вручать номинанту антипремию.
Церемония награждения лауреатов за худшие достижения в кинематографе по итогам 2021 года состоялась в США 26 марта. Уиллис номинировался на "Золотую малину" за съемки в восьми фильмах, в итоге жюри присудило антипремию картине "Звездный рубеж" с его участием.
30 марта старшая дочь Брюса Уиллиса сообщила, что он завершает карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. У актера диагностировали афазию – нарушение речи.