Бульвар Шоубиз
 
30 марта, 2022
 
Новости

67-летний Уиллис завершил карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. Семья озвучила диагноз актера

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самые известные фильмы с участием Уиллиса "Крепкий орешек" (1988), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998)
Самые известные фильмы с участием Уиллиса – "Крепкий орешек" (1988), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998)
Фото: ЕРА

67-летний американский актер Брюс Уиллис завершил карьеру в кино. Об этом 30 марта в Instagram сообщила его старшая дочь Румер Уиллис.

"У нашего любимого Брюса в последнее время возникли проблемы со здоровьем: ему диагностировали афазию [нарушение речи], что сказывается на его когнитивных способностях. В итоге после долгих раздумий он заканчивает актерскую карьеру,  написала она. – Для нашей семьи это очень сложное время, мы очень ценим вашу бесконечную любовь, сочувствие и поддержку. Как говорит сам Брюс: "Давайте жить достойно", – и все мы вместе именно так и собираемся сделать". 

Контекст:

Брюс Уиллис Родился 19 марта 1955 года. Самые известные фильмы с его участием – "Крепкий орешек" (1988), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998). 

Актер дважды был женат. От брака с актрисой Деми Мур у него есть три дочери: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).

В марте 2009 года актер женился на модели Эмме Хеминг. Она младше актера на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).

Теги: здоровье, карьера, актер, Брюс Уиллис, Румер Уиллис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
За распространение данных о перемещении войск и вооружения – от трех до восьми лет заключения. Главное из нового закона
За распространение данных о перемещении войск и вооружения – от трех до восьми лет заключения. Главное из нового закона
Елена ПОСКАННАЯ
  Сикорский: Путину нужно понять, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. День, когда он воспользуется ядерным оружием, станет его последним днем
  Сикорский: Путину нужно понять, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. День, когда он воспользуется ядерным оружием, станет его последним днем
Дмитрий ГОРДОН
  Командир полка "Азов" Прокопенко: Когда настанет время – мы пойдем в контратаку и уничтожим всех, кто стоит вокруг Мариуполя
  Командир полка "Азов" Прокопенко: Когда настанет время – мы пойдем в контратаку и уничтожим всех, кто стоит вокруг Мариуполя
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук
  "Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук
  "Мы пытаемся бороться с мародерами, с людьми, которые могут шастать по чужим квартирам". 62-летний Боклан рассказал, как помогает теробороне
  "Мы пытаемся бороться с мародерами, с людьми, которые могут шастать по чужим квартирам". 62-летний Боклан рассказал, как помогает теробороне
67-летний Уиллис завершил карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. Семья озвучила диагноз актера
67-летний Уиллис завершил карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. Семья озвучила диагноз актера
Создатели платформы об артистах, замалчивающих нападение РФ на Украину, убрали из черного списка "признавшую свои ошибки" Лободу
Создатели платформы об артистах, замалчивающих нападение РФ на Украину, убрали из черного списка "признавшую свои ошибки" Лободу
"Не могла подумать, через какие испытания придется пройти". Звезда "Танцев со звездами" Яна Заец во время войны во второй раз стала матерью
"Не могла подумать, через какие испытания придется пройти". Звезда "Танцев со звездами" Яна Заец во время войны во второй раз стала матерью
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации
Точилка в виде стоящего на четвереньках голозадого Путина стала хитом продаж на американском сайте. Фото
Точилка в виде стоящего на четвереньках голозадого Путина стала хитом продаж на американском сайте. Фото
  "Без руки, без ноги. Не треба було, курво, сюди йти". Украинцы выпустили кавер на хит Modern Talking, высмеяв армию "бомжей и рагулей" из РФ. Видео
  "Без руки, без ноги. Не треба було, курво, сюди йти". Украинцы выпустили кавер на хит Modern Talking, высмеяв армию "бомжей и рагулей" из РФ. Видео
"Глянец, который заслужили в Мордоре". Редакция мужского журнала в РФ запустила акцию – каждый сотый покупатель получит пачку гречки. Фото
"Глянец, который заслужили в Мордоре". Редакция мужского журнала в РФ запустила акцию – каждый сотый покупатель получит пачку гречки. Фото
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
Осадчая проживающей в РФ Тодоренко: Приглашаем родить в бомбоубежище. Приезд организуем
Осадчая – проживающей в РФ Тодоренко: Приглашаем родить в бомбоубежище. Приезд организуем
  Джамала – российским оккупантам: Вы сами не понимаете, за что воюете. Зачем это вам надо? Зачем вы идете на эту войну?
  Джамала – российским оккупантам: Вы сами не понимаете, за что воюете. Зачем это вам надо? Зачем вы идете на эту войну?
  "Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары
  "Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары
95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото
95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS