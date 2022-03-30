67-летний Уиллис завершил карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. Семья озвучила диагноз актера

"У нашего любимого Брюса в последнее время возникли проблемы со здоровьем: ему диагностировали афазию [нарушение речи], что сказывается на его когнитивных способностях. В итоге после долгих раздумий он заканчивает актерскую карьеру, – написала она. – Для нашей семьи это очень сложное время, мы очень ценим вашу бесконечную любовь, сочувствие и поддержку. Как говорит сам Брюс: "Давайте жить достойно", – и все мы вместе именно так и собираемся сделать".

Контекст:

Брюс Уиллис Родился 19 марта 1955 года. Самые известные фильмы с его участием – "Крепкий орешек" (1988), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998).

Актер дважды был женат. От брака с актрисой Деми Мур у него есть три дочери: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).

В марте 2009 года актер женился на модели Эмме Хеминг. Она младше актера на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).