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01 апреля, 2022
 
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"Щедрая душа". 68-летний Джон Траволта отреагировал на завершение карьеры 67-летнего Брюса Уиллиса из-за недуга

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Траволта: Мы с Брюсом стали хорошими друзьями, когда вместе выпустили два наших самых популярных хита: "Криминальное чтиво" и "Посмотрите, кто говорит"
Траволта: Мы с Брюсом стали хорошими друзьями, когда вместе выпустили два наших самых популярных хита: "Криминальное чтиво" и "Посмотрите, кто говорит"
Фото: ЕРА

68-летний американский актер Джон Траволта 31 марта в Instagram разместил серию архивных фото, на которых запечатлен вместе со своим 67-летним коллегой, звездой Голливуда Брюсом Уиллисом.

Он опубликовал снимки на следующий день после того, как стало известно, что Уиллис уходит из кино. 

"Мы с Брюсом стали хорошими друзьями, когда вместе выпустили два наших самых популярных хита: "Криминальное чтиво" и "Посмотрите, кто говорит". Спустя годы он сказал мне: "Джон, я просто хочу, чтобы ты знал: когда с тобой случается что-то хорошее, я чувствую, что это происходит и со мной". Вот какая у него щедрая душа. Я люблю тебя, Брюс", – подписал снимки Траволта 

Контекст:

30 марта старшая дочь Брюса Уиллиса сообщила, что он завершает карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. У актера диагностировали афазию  нарушение речи.

Теги: кино, Джон Траволта, Брюс Уиллис, звезда
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