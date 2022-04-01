"Щедрая душа". 68-летний Джон Траволта отреагировал на завершение карьеры 67-летнего Брюса Уиллиса из-за недуга

Траволта: Мы с Брюсом стали хорошими друзьями, когда вместе выпустили два наших самых популярных хита: "Криминальное чтиво" и "Посмотрите, кто говорит" Фото: ЕРА

Он опубликовал снимки на следующий день после того, как стало известно, что Уиллис уходит из кино.

"Мы с Брюсом стали хорошими друзьями, когда вместе выпустили два наших самых популярных хита: "Криминальное чтиво" и "Посмотрите, кто говорит". Спустя годы он сказал мне: "Джон, я просто хочу, чтобы ты знал: когда с тобой случается что-то хорошее, я чувствую, что это происходит и со мной". Вот какая у него щедрая душа. Я люблю тебя, Брюс", – подписал снимки Траволта

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