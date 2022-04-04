"Поддержите нас, как только можете. Только не молчанием". Зеленский выступил с речью на "Грэмми". Видео

"Что представляет собой самый сильный контраст к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас, как только можете. Любым способом, только не молчанием", – призвал он.

Зеленский отметил, что 400 украинских детей были ранены и 153 ребенка умерли.

"Украинские музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях, даже для тех, кто не может их услышать. Но музыка все равно прорвется и будет услышана", – подчеркнул он.

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Видео: The Independent / YouTube

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