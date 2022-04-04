"Поддержите нас, как только можете. Только не молчанием". Зеленский выступил с речью на "Грэмми". Видео

"Что представляет собой самый сильный контраст к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас, как только можете. Любым способом, только не молчанием", – призвал он.
Зеленский отметил, что 400 украинских детей были ранены и 153 ребенка умерли.
"Украинские музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях, даже для тех, кто не может их услышать. Но музыка все равно прорвется и будет услышана", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
64-я церемония вручения "Грэмми" состоялась в Лас-Вегасе в ночь на 4 апреля. Ранее ожидалось, что она пройдет 31 января 2022 года в Лос-Анджелесе, но 5 января организаторы отменили мероприятие из-за распространения в США штамма коронавируса "Омикрон".
"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний в 1958 году.