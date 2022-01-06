Бульвар Шоубиз
 
06 января, 2022
 
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В США отложили проведение церемонии Grammy из-за распространения "Омикрона"

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Новая дата проведения церемонии пока не названа
Новая дата проведения церемонии пока не названа
Фото: EPA

Американская академия звукозаписи и телеканал CBS отложили проведение 64-й церемонии вручения наград Grammy Awards, которая должна была состояться 31 января. Об этом сообщили 5 января в официальном заявлении на сайте премии.

В обращении говорится, что  решение приняли после тщательного анализа с участием официальных лиц Лос-Анджелеса, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества артистов и многочисленных партнеров.

Причиной стало распространением в США штамма коронавируса "Омикрон".

"Здоровье и безопасность членов нашего музыкального сообщества, живой публики и сотен людей, которые неустанно трудятся над созданием нашего шоу, остаются главным приоритетом. Учитывая неопределенность, связанную со штаммом "Омикрон", проведение церемонии 31 января сопряжено со слишком большим количеством рисков", – отметили в заявлении.

Новая дата проведения церемонии пока не названа.

Контекст:

Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.


Теги: США, музыка, здоровье, премия, Лос-Анджелес, шоу, безопасность, награды, Грэмми, награда, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, церемония, коронавирус, обращение, штамм, Омикрон
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