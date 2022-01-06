В США отложили проведение церемонии Grammy из-за распространения "Омикрона"

В обращении говорится, что решение приняли после тщательного анализа с участием официальных лиц Лос-Анджелеса, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества артистов и многочисленных партнеров.
Причиной стало распространением в США штамма коронавируса "Омикрон".
"Здоровье и безопасность членов нашего музыкального сообщества, живой публики и сотен людей, которые неустанно трудятся над созданием нашего шоу, остаются главным приоритетом. Учитывая неопределенность, связанную со штаммом "Омикрон", проведение церемонии 31 января сопряжено со слишком большим количеством рисков", – отметили в заявлении.
Новая дата проведения церемонии пока не названа.
Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.