В США отложили проведение церемонии Grammy из-за распространения "Омикрона"

Новая дата проведения церемонии пока не названа Фото: EPA

В обращении говорится, что решение приняли после тщательного анализа с участием официальных лиц Лос-Анджелеса, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества артистов и многочисленных партнеров.

Причиной стало распространением в США штамма коронавируса "Омикрон".

"Здоровье и безопасность членов нашего музыкального сообщества, живой публики и сотен людей, которые неустанно трудятся над созданием нашего шоу, остаются главным приоритетом. Учитывая неопределенность, связанную со штаммом "Омикрон", проведение церемонии 31 января сопряжено со слишком большим количеством рисков", – отметили в заявлении.

Новая дата проведения церемонии пока не названа.